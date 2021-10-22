Türkiye ile Güney Kore arasında Altay Tankı imzası 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Güney Kore'deki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Bakan Kang Eun-ho'nun Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını açıkladı.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 22, 2021

ESKİ GENEL SEKRETERLE BİR ARAYA GELDİ

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Seul’de Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından hükümet binasında kabul edildi.

Çavuşoğlu, daha sonra eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesini üstlenen konsorsiyumun ortaklarından Daelim ve SK E&C şirketlerinin yöneticileriyle görüştü.

Çavuşoğlu, daha sonra Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi. Hükümet binasında samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı.