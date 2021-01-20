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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Bakıcı dehşetinde şoke eden ifade: Alkollüydüm - Haberler
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Son dakika haberler... Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet; Bakıcıya ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri!

İstanbul Kadıköy'de bakıcılık yaptığı F.K. isimli yaşlı kadına sözlü ve fiziki saldırılarda bulunduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu şüpheli Rano R.'nin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, yaşlı kadınla şakalaştığını ve pişman olduğunu söyledi. Çıkarıldığı adli makamlarca Rano R., hakkında "Basit yaralama" suçundan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı

SON DAKİKA! Bakıcı dehşetinde şoke eden ifade: Alkollüydüm - Haberler
Bakıcı dehşetinde şoke eden ifade!
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DHA

Emniyette ifade veren şüpheli Rano R., 2020 yılının Ağustos ayında Türkiye'ye giriş yaptığını, ikamet için yaptığı iznin henüz sonuçlanmadığını ve iyi derecede Türkçe bildiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Rano R., geçtiğimiz Aralık ayında F.K. isimli yaşlı kadına bakıcılık yapmaya başladığını belirterek, "Bu adreste yatılı olarak kalıyordum. F.K.'ya bakıcılık yaptığım sürede ona hiç kötü davranmadım. F.K. bazen bana şaka amaçlı kötü konuşurdu, bazen bana eline geçirdiği eşyaları fırlatırdı. Bazen de bana bastonuyla vururdu. İstediklerini yapardım ve yaşlı olduğundan dolayı tepki göstermezdim" dedi.

Rano R., emniyet ifadesini şu şekilde sürdürdü: "F.K.'nin ablası A.K. her gün F.K. ile görüşür, benim ona iyi bakıp bakmadığımı sorardı. F.K. da bazen 'Bana iyi bakıyor' bazen de 'Bana yemek vermedi bu' diyerek tutarsız tavırlar sergilerdi. 31 Aralık'ta işim olduğu için izin aldım, yerime de Nigora isimli bakıcı arkadaşımın geleceğini söyledim. Onlar da kabul etti, 4 gün boyunca Nigora bakıcılık yaptı. Bana göstermiş olduğunuz videonun Nigora evdeyken çekildiğini düşünüyorum."

"ALKOLLÜYDÜM ÜZGÜNÜM"

Söz konusu videoda F.K.'ye söylediklerine ve terlik fırlatmasına da değinen şüpheli Rano R., "Ben de şaşırdım, bu olay yaşandığı için üzgünüm. Videonun çekildiği gün Nigora'yla birlikte alkol kullanmıştım. Alkolün etkisiyle böyle yanlış hareketler sergilediğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakıcı arkadaşı Nigora isimli kadının kendisini arayarak 'Seni istemiyorlar artık, eşyalarını topla' dediğini öne süren Rano R., "İznim bitmeden eve geri döndüğümde, Nigora'ya 'Arkamdan iş çevirdin, benim 5 yaşında kızım var. Beni ekmeğimden ettin' dedim. Nigora da bana tokat atıp boğazımı sıktı. Boğazımda bu darp olayına ilişkin izler var. Videonun çekildiği gün yaptıklarımdan dolayı üzgünüm" dedi.

"BEN KENDİSİNE ŞİDDET UYGULAMADIM"

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıkta ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Rano R., hakimlik sorgusunda emniyetteki ifadeleri tekrar ettiğini belirterek "Görüntüleri izledim, ben hakaret etmedim. O beni bastonla döverdi. Benim videoda dediklerim doğrudur, birlikte şaka yapardık. Bana kendisi de söyledi. Ben tehdit etmek amaçlı öyle bir şey söylemedim, şaka amaçlı söyledim. Biraz alkollü olduğum için söyledim. Anne de bana bu şekilde şaka yapardı, kendisini hiç yaralamadım. Fiziki olarak herhangi bir müdahalem olmadı. Ben kendisine şiddet uygulamadım" dedi.

EV HAPSİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Rano R., hakkında "Basit yaralama" suçundan elektronik kelepçeyle konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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