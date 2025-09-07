Habertürk
        Haberler Gündem DEPREM! Son dakika: Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

        Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.41'de 4.1 büyüklüğünde yeni bir depremle sallandı.

        Giriş: 07.09.2025 - 12:44 Güncelleme: 07.09.2025 - 13:11
        Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem çevre illerden de hissedildi.

        AFAD, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

        7.7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi. İlk yapılan belirlemelere göre, mal ve can kaybı yok.

        BİR DEPREM DAHA OLDU

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.41'de 4.1 büyüklüğünde yeni bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre deprem, yerin 9,96 kilometre derinliğinde oldu.

