        Son dakika: Balıkesir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Balıkesir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Balıkesir'de bir trafik kazası meydana geldi. Motosiklet ile traktörün çarpıştığı kazada 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Güngör hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 02.01.2026 - 12:37 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:37
        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı öne sürülen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Güngör (28) hayatını kaybetti.

        MOTOSİKLET TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI

        DHA'nın haberine göre kaza; dün saat 15.00 sıralarında Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana geldi. Savaştepe'den Soma yönüne giden Hasan Güngör'ün kullandığı motosiklet, Savaştepe Sanayi Kavşağı'na yaklaştığında, kontrolsüz şekilde tali yoldan çıktığı öne sürülen Ü.K. (67) idaresindeki traktörle çarpıştı.

        MOTOSİKLET ALEV ALDI

        Savrulup sürüklenen motosiklet alev aldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Motosikletin yaralı sürücüsü Hasan Güngör'e ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Polis, traktörün sürücüsü Ü.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

