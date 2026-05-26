Balıkesir’de meydana gelen kazada 23 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 23 yaşındaki İrem İçke hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Tayfun B. ile araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 15:06
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI
AA'daki habere göre kaza; Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana geldi. Tayfun B. (22) idaresindeki otomobil, Ülkü Yolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan İrem İçke'nin (23) yaşamını yitirdiğini belirledi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada yaralanan sürücü ile Sinem İ. (21) ve Adil Güngör A. (22), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Cenaze ise inceleme sonrası aynı hastanenin morguna gönderildi.
