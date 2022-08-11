'Banyo topu' yalanıyla dolandırıcılık iddiasına soruşturma!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 'Banyo topu' yalanıyla dolandırıcılık iddiasına soruşturma! - Ankara haberleri
ABONE OL

'Deterjan Pazarı'nda dolandırıcılık iddiasına soruşturma

Türkiye akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık iddiasına daha tanık oldu. Ankara'da ham maddesini sattıkları insanların yapacağı 'banyo topları'nı 3 katı fiyatla geri alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş hakkında soruşturma başlatıldı. Kocabaş ve şirketin 7 yöneticisi, savcılığın başlattığı dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Son dakika: 'Banyo topu' yalanıyla dolandırıcılık iddiasına soruşturma! - Ankara haberleri
'Banyo topu' yalanıyla dolandırıcılık iddiasına soruşturma!
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'da ham maddesini sattıkları insanların yapacağı 'banyo topları'nı 3 katı fiyatla geri alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş, hakkında çok sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Kocabaş ise üyelerinden ödemelerle ilgili 3 aylık süre istedi.

DHA'nın haberine göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren 'Deterjan Pazarı' firması, banyo topu yapmaları için ham madde sattığı kişilere ürünlerini 3 katı fiyatla geri alma vaadinde bulundu.

200 KİŞİ PARASINI ALAMADI İDDİASI

Ünlü oyuncularla reklam çekimi yaparak tanıtım yapan firma, internet sitesi üzerinden de müşteri bulup, satış yaptı. Bir süredir taahhütlerini yerine getiremeyen firmanın internet sitesi kapandı. Firma sahibi Süleyman Kocabaş'ın da ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Yaklaşık 40 bin kişinin toplam 500 milyon TL civarında dolandırıldığı iddia edildi. Bunun üzerine sisteme üye olan vatandaşlar dün panikle ilçede bulunan firmaya ait fabrika önünde toplandı. Yaklaşık 200 kişi, 2 aydır firmaya sattıkları ürünlerin parasını alamadıklarını söyledi. Öte yandan çok sayıda kişi Süleyman Kocabaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları üzerine savcılık soruşturma başlattı.

'ÇIKAN HABERLER YÜZÜNDEN KAPILAR KAPANDI'

Süleyman Kocabaş ise sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak hakkındaki iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Kocabaş, ülkeyi terk etmediğin belirterek, "Deterjan.com, benim bedenim ancak mezara giderse yok olur. Biz her zaman şirketin başındaydık, bundan sonra da sürekli başında olacağız. Halka yaptırdığımız işten çok daha yüksek kapasitede fabrika kurdum ve 280 kişiyi istihdam ettim. Şu an itibarıyla üzerimizde çok ciddi baskı var. Özellikle belirli bir grup bazı organizasyonları yapıp sürekli haberler çıkartarak sürekli sorun oluşturuyor. Ben pazartesi günü yüklü miktarda para alıp, ödemelere başlayacakken, bu çıkan haberler yüzünden bütün kapılar kapandı. Ben 2 aydır hiçbir şey satamıyorum. Ödemelerle ilgili bizim önümüzdeki sürece ertelememiz gerekiyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben yarından itibaren şirketimi normal faaliyetine devam ettireceğim. İşimize devam edeceğiz. Ürün getirenlerin ürünlerini teslim alacağız. Yarın sabah 'Bismillah' deyip işime başlayacağım. Ödeme alamayan kişilerin, şirketin kapanma durumu olursa hiçbir şekilde almayacaklarını düşünerek hareket etmelerini istiyorum" dedi.

'ÖDEMELERİ YAKIN ZAMANDA YAPAMAM'

'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi S&uuml;leyman Kocabaş
'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş

Kocabaş, belirli bir grubun 100 kişiyi organize edip halkı dolandırdıklarını ileri sürdüğünü ifade ederek, "Bunu yaptığımızı düşünelim. Şirket kapanırsa ödeme yapamayacağımı düşünmenizi istiyorum. Bizimle çalışan herkesi mantıklı olmaya davet ediyorum. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi; 2 aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Aynı zamanda finansal olarak organize etmiş olduğum nakit döngüsünü yapamamaktan kaynaklı. Ben bir firma ile anlaşma yaptım. Ama bu olaylar yüzünden iptal edildi. Bu olaylar sürdükçe işimi yapamıyorum. Yarın işe başlayacağım. Ödemeleri yakın zamanda yapamam. Çünkü para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ben yeniden satış moduna döneceğim" diye konuştu.

'3 AYLIK SÜRE İSTİYORUM'

Süleyman Kocabaş, herkesin bu süreçte beklemesi gerektiğini söyleyerek, "Beklemeyenler için yapacağım bir şey yok. Ödemelerle ilgili 3 aylık bir süreç istiyoruz. Bekleyen bekleyecek, beklemeyenle de artık hır-gür edeceğiz, yapacak bir şey yok. Mantıklı davranalım. Herkes kendinde hata arasın" dedi.

Öte yandan dün birçok kişinin önünde toplandığı Kahramankazan'daki firmaya ait fabrikanın bugün açıldığı ve işçilerin çalışmaya başladığı görüldü.

8 KİŞİYE GÖZALTI

Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 yöneticisi de, savcılığın başlattığı dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis ekipleri, gözaltına alınan toplam 8 kişiye ait 10 ev ve firmaya ait 4 iş yerinde arama başlattı. Adreslerde aramalar devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, geçen yıl aralık ayında yapılan şikayetlerin ardından ocak ayından itibaren teknik ve fizik takipte bulunduğu, elde edilen deliller doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB açıkladı! Öğretmen seminerleri 2022 ne zaman başlıyor ve kaç sürecek?
GÜNDEM Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor?
Son dakika haberleri: "Gururlu hisseden" katil yakalandı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM "Gururlu hisseden" katil yakalandı!
Kız arkadaşına evlilik teklif edecekti otomobiliyle takla attı
GÜNDEM Evlilik teklif edecekti otomobiliyle takla attı
Son dakika haberi: Kalp krizi geçiren üniversiteli Kübra gözyaşına boğdu!
GÜNDEM Üniversiteli Kübra gözyaşına boğdu!
DGS tercih tarihi 2022: DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor, yapılacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu ile DGS tercih ekranı, robotu
GÜNDEM DGS tercihleri ne zaman yapılacak?
Son dakika: Ege Denizi'nde mahsur kalan 47 göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Ege Denizi'nde mahsur kalan 47 göçmen kurtarıldı
Son dakika haberi: Bolu'da cinsel saldırıdan kaçtı! Esnafa sığındı!
GÜNDEM Cinsel saldırıya uğradı! Esnafa sığındı!
Son dakika: 81 ile genelge! Üniversite öğrencileri için...
GÜNDEM 81 ile genelge! Üniversite öğrencileri için...
Aşırı ısınan kablolar arka arkaya patladı
GÜNDEM Aşırı ısınan kablolar arka arkaya patladı
Tarih belli oldu: Okullar ne zaman açılacak? 2022 - 2023 MEB eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, yaz tatili ne zaman bitecek?
GÜNDEM Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.