"Barış Akademisyenleri"ne ret kararı! 0:00 / 0:00

10 Ocak 2016'da bir grup akademisyen devam eden hendek operasyonlarına ilişkin bu "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiri yayımladı. Bildiride kullanılan ifadeler çok tartışıldı. Hükümetten ve siyaset cephesinden bildiri ile terör örgütü propagandası yapıldığına dair sert açıklamalar geldi.

DAVA AÇILDI

Bildiriyi kaleme alan ve sayıları 2 bini bulan akademisyenler hakkında tepkiler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar neticesinde akademisyenlerin önemli bir kısmı hakkında, “örgüt propagandası” suçlamasıyla dava açıldı. Ayrıca akademisyenlerin çok büyük bir kısmı kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden çıkartıldı. Bu isimler yapılan yargılamalar neticesinde de 1 ila 3 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi. Cezası kesinleşen bazı isimler 1 ila 2 ay değişen sürelerde cezaevinde kaldı.

AYM HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Bazı akademisyenler konuyu bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. AYM Genel Kurulu’nda 8 üye süreci “hak ihlali” olarak değerlendirirken, 8 üye “hak ihlali yok” dedi. Başkan Zühtü Arslan’ın oyu belirleyici oldu ve akademisyenler hakkında hak ihlali kararı verildi. Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.

YENİDEN YARGILAMADA BERAAT

AYM’nin hak ihlali kararı sonrası akademisyenler yeniden yargılandı ve tamamına yakını beraat etti.

OHAL’DEN RET KARARI

Beraat kararları gelmeye devam ederken; OHAL Komisyonu da önünde bekleyen başvuruları sonuçlandırmaya başladı. Komisyon aralarında CHP’li Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu’nun da bulunduğu isimlerin başvurularını reddetti. Komisyon kararında; akademisyenlerin söz konusu bildiri ile “PKK/KCK terör örgütü lehine kamuoyu algısı oluşturmayı amaçladığı” belirtildi.

“TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İRTİBATLILAR”

OHAL İnceleme Komisyonu’nun kararında özetle şu tespitlere yer verildi: “Başvurucuların terör olayları sürecinde PKK/KCK terör örgütünün amacı ve son dönem stratejisi çerçevesinde örgütün söylemleri ile paralellik gösteren, ulusal ve uluslararası kamuoyunu etkilemek suretiyle PKK/KCK terör örgütü lehine kamuoyu algısı oluşturmayı amaçlayan 11 Ocak 2016 tarihli "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzalaması ve bu kapsamdaki tespit, olgu ve bilgiler ile başvurucuların terör örgütüyle irtibatlı olduğuna dair kurum kanaati bulunması, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatının bulunduklarını göstermektedir.”

İDARİ YARGI SÜRECİ

OHAL Komisyonu’nun ret kararı ile süreç sona ermedi. Akademisyenler bu karara karşı idare mahkemelerinde dava açabiliyor.