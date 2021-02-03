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Korkunç kaza! Bariyer ok gibi içinden geçti: Profesör öldü, kızı yaralı

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bariyer ok gibi aracın içinden geçti. Korkunç kazada otomobil sürücüsü Ankara'da özel bir hastanede görevli Prof. Dr. Kadir Okhan Akın (52) hayatını kaybederken, kızı Yelin Su Akın yaralandı

OK GİBİ... Son dakika: Bariyer profesörü hayattan kopardı
Bariyer ok gibi saplandı! Profesör öldü, kızı yaralı
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DHA

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bariyer ok gibi aracın içinden geçti. Kazada Prof. Dr. Kadir Okhan Akın (52) yaşamını yitirdi, kızı yaralandı.

Korkunç kaza, dün akşam saatlerinde Konya-Ankara karayolu Altınekin kavşağı yakınında meydana geldi. Kadir Okhan Akın yönetimindeki 06 ZCP 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin çarptığı bariyer, ok gibi aracın içerisinden geçti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Akın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kızı Yelin Su Akın ise ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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