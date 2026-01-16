Habertürk
        Son dakika: Bartın haberleri: Kestiği ağacın altında kalan adam öldü | Son dakika haberleri

        Kestiği ağacın altında kalan adam öldü

        Bartın'da ormana ağaç kesmek için giden 65 yaşındaki Hakkı Ünal'ın üzerine ağaç devrildi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 10:03 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:03
        Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanda kestiği ağacın altında kalan Hakkı Ünal (65), hayatını kaybetti.

        KESTİĞİ AĞAÇ ÜZERİNE DEVRİLDİ

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Hoca köyünde meydana geldi. Köyden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormana kesime giden Hakkı Ünal’ın testere ile kestiği ağaç üzerine devrildi.

        AİLESİ ULAŞAMAYINCA EKİPLERE HABER VERDİ

        Ailesi Ünal’a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AĞACIN ALTINDA HAREKETSİZ BULUNDU

        Ekipler Ünal’ı, bir ağacın altında hareketsiz halde buldu.

        ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan kontrolde, Hakkı Ünal'ın öldüğü tespit edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Hakkı Ünal’ın cansız bedeni, otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

