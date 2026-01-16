Kestiği ağacın altında kalan adam öldü
Bartın'da ormana ağaç kesmek için giden 65 yaşındaki Hakkı Ünal'ın üzerine ağaç devrildi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanda kestiği ağacın altında kalan Hakkı Ünal (65), hayatını kaybetti.
KESTİĞİ AĞAÇ ÜZERİNE DEVRİLDİ
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Hoca köyünde meydana geldi. Köyden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormana kesime giden Hakkı Ünal’ın testere ile kestiği ağaç üzerine devrildi.
AİLESİ ULAŞAMAYINCA EKİPLERE HABER VERDİ
Ailesi Ünal’a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞACIN ALTINDA HAREKETSİZ BULUNDU
Ekipler Ünal’ı, bir ağacın altında hareketsiz halde buldu.
ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Yapılan kontrolde, Hakkı Ünal'ın öldüğü tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hakkı Ünal’ın cansız bedeni, otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.