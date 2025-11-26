Korkutan heyelan! 70 kişi tahliye oldu
Bartın'da, inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle üst kısımda bulunan 24 daireli apartmandaki 70 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Bölgede inceleme sürüyor.
KAZI ALANINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ
DHA'nın haberine göre olay; gece saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki inşaat alanında meydana geldi. Bina inşaatı temeli için kazı yapılan alanda, toprak kayması meydana geldi.
HEYELAN BİNA ZEMİNİNİ SARSTI
Kayan alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi tahliye etti. Vatandaşlar, Amasra'da bulunan otellere ve emniyet lojmanlarına yerleştirdi. İnşaat çalışması durduruldu. Binanın girişleri ve inşaat alanı şerit çekilip, kapatıldı.
Bölgede inceleme sürüyor.