Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi; trafik yoğunluğu oluştu
Başakşehir, TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.
Giriş: 31.07.2025 - 07:33 Güncelleme: 31.07.2025 - 07:33
TEM Otoyolu Olimpiyat Stadı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza nedeniyle Edirne istikametine iki şerit trafiğe kapatılırken, kaza nedeniyle yoğunluk oluştu.
Bölgede kamyoneti kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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