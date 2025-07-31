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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi; trafik yoğunluğu oluştu

        Başakşehir TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi; trafik yoğunluğu oluştu

        Başakşehir, TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 07:33 Güncelleme: 31.07.2025 - 07:33
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        Başakşehir'de kamyonet devrildi! Trafik kilit
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        TEM Otoyolu Olimpiyat Stadı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kaza nedeniyle Edirne istikametine iki şerit trafiğe kapatılırken, kaza nedeniyle yoğunluk oluştu.

        Bölgede kamyoneti kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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