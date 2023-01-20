Ankara'da Mehmet Gökdemir (43), Satılmış Koç (41) ve Kurban Duran (41), yol kenarında park halindeki otomobilde ölü bulundu. Araç içinde yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi.
DHA'nın haberine göre Ayaş ilçesinde öğle saatlerinde, yol kenarında park halindeki otomobilden şüphelenenler, jandarmaya ihbarda bulundu.
DARP VEYA KESİCİ ALET İZİNE RASTLANILMADI
Aracın olduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın içinde 3 kişi, hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölenlerin Mehmet Gökdemir, Satılmış Koç ve Kurban Duran olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede, 3 kişinin vücutlarında darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanılmadı.
ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK
Aracın içinde ise yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda alkol şişesi tespit edildi. Cansız bedenler, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 3 kişinin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.
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