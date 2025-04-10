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        Başkentte eğitime kar engeli

        Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cuma günü beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.04.2025 - 22:19 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:34
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        Başkentte eğitime kar engeli
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        Ankara Valisi Vasip Şahin, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi

        Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

        "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilimizde yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 santimetreye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ila 60 km/h) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime il genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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