Ankara Valisi Vasip Şahin, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden,… — Vasip Şahin (@vasipsahin) April 10, 2025

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilimizde yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 santimetreye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ila 60 km/h) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime il genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.