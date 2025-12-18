Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Başkentte trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı | Son dakika haberleri

        Başkentte trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı

        Ankara'da motokurye Hasan Hüseyin Aksoy, yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansın önünde giderek yolun açılmasına yardımcı olurken, o anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 15:47 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ambulansa yolu motokurye açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara'da motokurye Hasan Hüseyin Aksoy (32), yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulansın önünde giderek yolun açılmasına yardımcı olurken, o anlar kameraya yansıdı.

        YOĞUN TRAFİK NEDENİYLE İLERLEYEMEDİ

        Motokurye Hasan Hüseyin Aksoy, iş çıkışı saatinde Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi’nde yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa görünce yardım etti. Motokurye Aksoy, ambulansın önünde giderek araç sürücülerini yönlendirdi.

        MOTOKURYE YOLU AÇTI

        Ambulans, motokuryenin yönlendirmesiyle açılan yolda ilerledi. Motorkuryenin yolu açması, kask kamerasına yansıdı. Görüntüde, motokuryenin sürücüleri yönlendirmesi ve ambulansın açılan yolda ilerlemesi yer aldı.

        DHA'ya konuşan Hasan Hüseyin Aksoy, ambulansı görünce yardımcı olmaya çalıştığını anlatarak, "Yolu kesmek suretiyle ambulansın geçmesini sağladım. Sürücülerin tepkisine çok bakmadım. Önemli olan orada ambulansın geçmesiydi'' dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler