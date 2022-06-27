Batı Karadeniz'de sel! AFAD'dan ve Meteoroloji'den uyarılar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşların da üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

İnebolu’da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sağanağın ardından taşan çay nedeniyle su baskınları oluştu.

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı.

Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Öte yandan sağanak nedeniyle ilçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

KAYMAKAM BAYCAR'DAN UYARILAR

İnebolu’da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum” dedi.

AFAD BAŞKANI İNEBOLU'YA GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gittiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu’ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

Soylu paylaşımında, yağışların ardından yükselen dere ile dere kenarında devam eden çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.

ZONGULDAK'TA GAZİLER DERESİ TAŞTI

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde etkili olan çok kuvvetli yağış sebebiyle 30'a yakın ev etkilendi. AFAD ekipleri botla mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Sular altında kalan mahalle drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Gökçebey ilçesinde çok kuvvetli yağış etkili oldu. Yağışın ardından Namazgah köyünden akan sel suları derenin debisinin yükselmesiyle Çay Mahallesi'ndeki evleri bastı. 30'a yakın evin giriş katı sular altında kaldı. Yer yer bir metreyi aşan su seviyesi nedeniyle vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Sakarya ve Zonguldak'tan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar arama kurtarma botuyla evlerinden kurtarıldı. Bazı küçük çocuklar kurtarılma anlarını pencerelerden seyretti. Polis ekipleri de kurtarma çalışmalarına katılarak küçük çocukları kucaklarına alarak güvenli bölgeye taşıdı.

Bir engelli vatandaş da AFAD ekiplerince botla taşındı. 14 vatandaş AFAD'ın botuyla kurtarıldı. Kendi imkanlarıyla kurtarılan 100'e yakın vatandaş bölgeden tahliye edildi. Botla kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor. Öte yandan kurtarılan bazı vatandaşlar yurtlara ve otellere yerleştirildi.

Yaşananları gazetecilere anlatan Çay Mahallesi Muhtarı Yüksel Kahveci, "Daha önce bu kadar olmuyordu. Namazgah tarafından gelen su menfezden bu tarafa aktı. Epey yağmur yağdı. Gözüken bu. Bütün evlerimiz su içerisinde. Şu an 30'un ev etkilendi. Hepsi su içerisinde. Hepsinden Allah razı olsun. Bütün herkes buradaydı, canla başla çalıştılar. Botlarla alıyorlar. Diğerleri kendi imkanlarıyla çıkmıştı. Çalışmalar halen devam ediyor. Yurtlara yerleştirilenler var" diye konuştu.

Öte yandan sel sularının etkisi altına aldığı mahalle drone ile havadan görüntülendi.

Fotoğraflar: İHA