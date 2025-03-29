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        Haberler Gündem Ege Son dakika: Bayram öncesi Muğla'ya tatilci akını; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Son dakika haberleri

        Bayram öncesi Muğla'ya tatilci akını; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

        Ramazan Bayramı tatilini Muğla'nın dünyaca ünlü tatil ilçeleri olan Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye'de geçişmek isteyen vatandaşlar, akın etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:59
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        Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Ramazan Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı.

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        Kent girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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        Dünyaca turistlik ilçeleri bulunan Muğla'ya Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

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        Sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

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        Menteşe uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara çikolata ikram edip broşür dağıttı, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

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        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, sürücülere emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı.

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        Öte yandan bayram tatili boyunca il genelinde emniyetten 11 bin 520, jandarmadan 10 bin 982, Sahil Güvenlik'ten 297 olmak üzere toplam 22 bin 799 personel görev yapacak.

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        Güvenli trafik akışı için ise 1041 ekip ve 2 bin 681 personel görevlendirildi.

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