Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturmada, 2014-2016 yıllarında örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen o dönem Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde çalışanların da aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında, “Terörizme finansman sağlamak” suçundan 9 yıl 4 ay 15 günden 26 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İsimler arasında, Şişli eski Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, Şişli eski Belediye Başkanı Hayri İnönü, Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül, Sarıyer eski Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Genç de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu belirlenmiş, 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri tespit edilmişti.

İddianamede, örgütün merkez komitesinin talimatı ile örgüte maddi kaynak sağlamak amacıyla 2014 yılında İKOM (İhtiyaç Komitesi) adında bir yapılanmanın kurulduğu belirtilerek, müteahhitler, belediyeler, zengin iş adamları, yasadışı kumar oynatan kumarhaneler ve örgüte müzahir mahallelerde bulunan esnaflardan kaynak sağlandığını ifade edildi.

Belediyelere örgütün güdümünde yayın yapan dergilerin gönderildiği belirtilen iddianamede, belediyelerin örgütün ve legal kuruluşlarının organize etmiş oldukları etkinliklere katılacak şahısları taşımak için araç temin ettiği, örgüt tarafından işletilen “Kazova Tekstil” isimli işletmeden kazak ve tişörtlerin belediyeler tarafından piyasa fiyatının üzerinden alındığı, soruşturmaya konu Belediye Başkanlıkları ile İKOM yöneticilerinin örgütün ihtiyaçlarının karşılanması için görüşmeler yaparak destek sağlandığı ifade edildi.

“TERS DÜŞMEMEK İÇİN..”

İddianamede, şüphelilerin görev yaptıkları dönemde gerek DHKP/C silahlı terör örgütüyle ters düşmemek gerekse de örgütü finanse etmek amacıyla örgüt ile irtibat kurup para transferi gerçekleştirdikleri, bazı şüphelilerin de ihale kapsamında usulsüzlük yaparak örgütü finanse ettikleri, şüphelilerin finansman suçunun farklı zamanlarda birden fazla kez gerçekleştirdikleri anlatıldı.