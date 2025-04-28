Belediyelere yönelik terör davasında 25 şüpheli için iddianame hazırlandı
Terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün de bulunduğu 25 şüpheli hakkında, terörizme finansman sağlamak suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturmada, 2014-2016 yıllarında örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen o dönem Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde çalışanların da aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında, “Terörizme finansman sağlamak” suçundan 9 yıl 4 ay 15 günden 26 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İsimler arasında, Şişli eski Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, Şişli eski Belediye Başkanı Hayri İnönü, Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül, Sarıyer eski Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Genç de bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu belirlenmiş, 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri tespit edilmişti.
TANIKLAR SANIK OLDU
İddialar üzerine, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç "mağdur", eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.
Savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık aralarında, Ataşehir eski Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, Şişli eski Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, Şişli eski Belediye Başkanı Hayri İnönü, Şişli eski Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Ataşehir eski Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Şişli eski belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül, Sarıyer eski Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Genç’in arasında olduğu 25 şüpheli hakkında, “Terörizme finansman sağlamak” suçundan 9 yıl 4 ay 15 günden 26 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
“KAYNAK SAĞLANDI” İDDİASI
İddianamede, örgütün merkez komitesinin talimatı ile örgüte maddi kaynak sağlamak amacıyla 2014 yılında İKOM (İhtiyaç Komitesi) adında bir yapılanmanın kurulduğu belirtilerek, müteahhitler, belediyeler, zengin iş adamları, yasadışı kumar oynatan kumarhaneler ve örgüte müzahir mahallelerde bulunan esnaflardan kaynak sağlandığını ifade edildi.
Belediyelere örgütün güdümünde yayın yapan dergilerin gönderildiği belirtilen iddianamede, belediyelerin örgütün ve legal kuruluşlarının organize etmiş oldukları etkinliklere katılacak şahısları taşımak için araç temin ettiği, örgüt tarafından işletilen “Kazova Tekstil” isimli işletmeden kazak ve tişörtlerin belediyeler tarafından piyasa fiyatının üzerinden alındığı, soruşturmaya konu Belediye Başkanlıkları ile İKOM yöneticilerinin örgütün ihtiyaçlarının karşılanması için görüşmeler yaparak destek sağlandığı ifade edildi.
“TERS DÜŞMEMEK İÇİN..”
İddianamede, şüphelilerin görev yaptıkları dönemde gerek DHKP/C silahlı terör örgütüyle ters düşmemek gerekse de örgütü finanse etmek amacıyla örgüt ile irtibat kurup para transferi gerçekleştirdikleri, bazı şüphelilerin de ihale kapsamında usulsüzlük yaparak örgütü finanse ettikleri, şüphelilerin finansman suçunun farklı zamanlarda birden fazla kez gerçekleştirdikleri anlatıldı.