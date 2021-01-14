Beşiktaş taraftarının merakla beklediği ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da istediği Mario Mandzukic'in Milan'la görüşme yaptığı duyuruldu. Sky Italia'da yer alan habere göre; 2 gün önce Milanlı yöneticilerle Mandzukic'in temsilcileri bir araya geldi.

Aktarılan bilgilere göre; ilk görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedilirken tarafların Mandzukic kişisel istekleri konusunda ikinci aşamaya geçtiği aktarıldı.

İtalya'da son olarak 2015'ten 2020'ye kadar Juventus formasıyla boy gösteren Mandzukic'in Ibrahimovic stiline benzeyebilecek yetenekleri olabilmesi nedeniyle İsveçli yıldızın yedeği olarak Milan tarafından düşünüldüğü ifade ediliyor.

Mandzukic, 2020 yılında Juventus ile sözleşmesi bittikten sonra Katar'ın Al Duhail takımına transfer olmuş ve 7 maç oynadıktan sonra ayrılmıştı.