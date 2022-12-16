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Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında detaylar belli oldu. Buna göre eski Başkanı Murat Hazinedar, eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in tutuklandığı operasyonda toplam 5 suçlama ayrıntılarıyla ortaya çıktı

Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 5 suçlama - Güncel haberler
DHA

Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar, eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in tutuklandığı rüşvet operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, soruşturma dosyasına giren suçlamaya konu olaylar, savcılığın sevk yazısında şöyle açıklandı:

Riskli yapı tespiti yapılan Nil Apartmanı'nın sakinleri, müteahhit Mürsel Pusal aracılığıyla 'güçlendirme' işlemi için belediyeye başvurdu. Hüseyin Avni Sipahi müteahhitten, önce 100 bin dolar, daha sonra da 300 bin dolar Beltaş Vakfı'na para yatırmasını istedi. Müteahhit apartman sakinlerinin bu parayı vermesinin mümkün olmadığını söyledi. Sipahi apartman sakinlerinin parayı toplayarak bankaya yatırmalarını istedi. Müteahhit durumu apartman sakinlere anlatınca, aralarında 141 bin TL toplayarak, 2017 yılında Beltaş Vakfı'na yatırıldı. Güçlendirme ruhsatı para yatırıldıktan sonra düzenlendi.

Güller G. Türkali Mahallesi'ndeki eski binasının yıkılıp yeniden yapılması için 2014 yılında Beşiktaş Belediyesi'ne başvurdu. Başkan Yardımcısı Sipahi Güler G.'den Beltaş Vakfına 100 bin dolar bağış adı altında para yatırmasını istedi. Güller G. bunu kabul etmeyince başvurusu 2018 yılına kadar bekletildi. Şüphelilerin görevden alınmaları sonrasında Güller G.'ye inşaat ruhsatı verildi.

Gülmar Gıda Otomotiv Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Birol Ö., bayi açmak için 2016 yılında dükkan kiraladı. İşyerinde ruhsatlandırma gerektirmeyen tadilat işlemlerini yapmaya başladı. Birkaç gün sonra zabıta görevlileri izin almazsa işyerinin mühürleneceğini bildirdi. Sipahi'ye yönlendirilen Birol Ö.'den, ruhsat için 100 bin dolar Beltaş Vakfı'na para yatırması istendi. Birol Ö., parayı çok bulduğunu söyleyerek kabul etmedi. Birol Ö.'nün bir yakını devreye girerek Meclis Üyesi Çetin Kırışıgil ile durumu konuştu. Kırışıgil de 100 bin TL para yatırırsa ruhsat işini halledebileceğini söyledi. Bunun üzerine Birol Ö. parayı yatırdı ve ruhsat aldı.

Fulya Akar Yakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi sahibi Ferhat K.'nin işyerinde yaptığı inşaat çalışmasının, eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Başkan Yardımcı Hüseyin Avni Sipahi tarafından, belediyeye ait iş makineleri ve kamyonetlerle engellendiği de dosyadaki tespitler arasında yer aldı.

Mahkeme kararıyla çalışma ruhsatı verilmesine rağmen, mahkeme kararı yerine getirilmedi. Bir ay sonra ikinci başvuru üzerine belediyenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verdiği ancak, inşaat faaliyetleri sırasında zabıta müdürü Selçuk Bartınlı müştekiye ait inşaatın yapımını engelleyerek, sorunu çözmesi için Hüseyin Avni Sipahi ile anlaşmasını söyledi. Sipahi'nin vakfa para yatırmasını istediği Ferhat K.'nin inşaat işleri uzun süreli engellendi.

SİPAHİ'NİN YEĞENİ İÇİN DENETLEMEYE İZİN VERİLMEDİ

Şüpheli Ekrem Eray Arda'nın, Hüseyin Avni Sipahi'nin yeğeni olduğu, üç ayrı inşaatta imara aykırı işlemlerin yapıldığı belirlendi. Belediye görevlileri tarafından bu işyerlerinin denetlenmeye çalışıldığı ancak, Sipahi, Hazinedar ve Arda'nın denetlemeye izin vermediği belirtildi. Yetkili personele gerçeğe aykırı belgelerin zorla tutturulduğu, inşaat sahiplerinden maddi menfaat elde edildiği tespit edildi. Aynı şekilde pilates salonu, restoran, tekel bayi açmak, işyerinde tadilat işi yapmak isteyenlerden vakfa bağış altında çeşitli miktarlarda para alındığı belirtildi.

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