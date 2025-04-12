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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında olay çıktı: Hasan Arat'a saldırı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında olay çıktı: Hasan Arat'a saldırı!

        Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan Divan Kurulu toplantısında Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat'ın konuşma yaptığı sırada olay çıktı. Hasan Arat konuşmasına devam ederken Beşiktaş JK Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında fiziksel münakaşa yaşandı. Yamantürk'ün ve ardından gelen kişilerin Arat'a yumruk attığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 15:52 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:23
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        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
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        Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.

        Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı.

        Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan başka birisi daha Hasan Arat'a yumruk attı.

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        DİVAN KURULU ERTELENDİ

        Tevfik Yamantürk’ün Hasan Arat’ı yumruklamasının ardından karışan salona polis müdahalede bulundu. Yaşanan saldırı sonrası Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı ertelendi.

        OLAYLAR NASIL ÇIKTI?

        Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'a "terbiyesiz" demesi üzerine, Arat "Sensin terbiyesiz" şeklinde yanıt verdi.

        Ardından Tevfik Yamantürk'ün, Arat'a "hırsız p...." demesi üzerine Arat arkasına dönüp "Sen göreceksin" dedi.

        Tevfik Yamantürk de "Sen göreceksin" dedi ve Hasan Arat'a fiziksel müdahalede bulundu ve ortalık karıştı.

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