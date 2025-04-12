Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında olay çıktı: Hasan Arat'a saldırı!

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.

Divan Kurulu toplantısında Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında yaşanan tartışma ve ardından Hasan Arat'ın saldırıya uğradığı anlar. pic.twitter.com/sAtymEjVyv — Haber Kartalı (@HaberKartali) April 12, 2025

Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı.

Hasan Arat & Tevfik Yamantürk arasında yaşanan fiziki kavga sonrasında Hasan Arat'a saldırıda bulunuldu. pic.twitter.com/MUkhNINDXV — Fırat Günayer (@firatgunayer) April 12, 2025

Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan başka birisi daha Hasan Arat'a yumruk attı.

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DİVAN KURULU ERTELENDİ Tevfik Yamantürk’ün Hasan Arat’ı yumruklamasının ardından karışan salona polis müdahalede bulundu. Yaşanan saldırı sonrası Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı ertelendi. OLAYLAR NASIL ÇIKTI? Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'a "terbiyesiz" demesi üzerine, Arat "Sensin terbiyesiz" şeklinde yanıt verdi.