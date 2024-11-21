Beşiktaş güncel borcunu açıkladı!
Beşiktaş Kulübü, 31 Ağustos 2024 tarihi ile güncel borç tutarının 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğunu KAP'a bildirdi.
Giriş: 21.11.2024 - 20:38 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:47
Beşiktaş Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu.
Kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre; güncel borç tutarının 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğu ifade edildi.
Öte yandan Beşiktaş, 1 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 153 milyon TL zarar edildiğini açıkladı.
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