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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş güncel borcunu açıkladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş güncel borcunu açıkladı!

        Beşiktaş Kulübü, 31 Ağustos 2024 tarihi ile güncel borç tutarının 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğunu KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 20:38 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:47
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        Beşiktaş güncel borcunu açıkladı!
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        Beşiktaş Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu.

        Kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre; güncel borç tutarının 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğu ifade edildi.

        Öte yandan Beşiktaş, 1 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 153 milyon TL zarar edildiğini açıkladı.

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