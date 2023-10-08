Burak Yılmaz sakatlık yaşayan Salih Uçan'ın durumunun yarın çekilecek MR sonrasında belli olacağını söylerken, taraftarın kendisini tribüne çağırmasıyla ilgili, "Her duyguyu anlatmaya kelimeler yetmiyor, gerek de yok. Bazı şeyler çok ortada ve çok net. Benim ne hissettiğimi sizin de hissettiğinizi düşünüyorum." dedi.

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"BU GALİBİYET ŞENOL HOCAMIZ İÇİN"

Görevinden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'in hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Yılmaz, bugün duygusal bir gün yaşadığını belirterek, "Ben dün gece hiç uyumadım. Bugün asıl olay otobüse binince oldu. Hocanın yerine oturdum. Hocanın odasına geçirdiler beni. Hocanın yerine de oturunca bazı şeyler kafama dank etti. Bugün bayrağı ondan aldım. İnşallah onun kadar başarılı olabilirim ve Türk futbolunda en tepeye onun gibi çıkabilirim. Ondan almak ayrı bir güzeldi. Bugün çok duyguluydum. Otobüse binince kötü oldum. Belli etmemeye çalıştım. Bütün duyguları bir arada yaşadığım bir gün. Galibiyet taraftarlarımıza ve Şenol hocamıza armağan olsun. İzliyordur bizi şu an muhtemelen. Bu galibiyet Şenol hocamız için." ifadelerini kullandı.