Belçikalı çalıştırıcı, "Şu anda sahip olduğum oyuncu grubuna odaklandım. Weghorst, Dünya Kupası'nda iki gol attı ve sizi anlıyorum onu soracaksınız. Sözleşmede onu geri çağırma maddemiz olduğu yönünde bana herhangi bir şey söylenmedi" ifadelerini kullanmıştı.