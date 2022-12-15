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Son dakika Beşiktaş haberi... Wout Weghorst için flaş iddia! Ocak ayında ayrılıyor mu?

Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı 2 golle adından söz ettiren Beşiktaşlı Wout Weghorst'un siyah-beyazlılardaki geleceği belirsizliğini koruyor. İngiliz basını, bonservisi Burnley'de bulunan Hollandalı golcü için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

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  • Son dakika Beşiktaş haberi... Wout Weghorst için flaş iddia! Ocak ayında ayrılıyor mu?

    Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, Hollanda Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı attığı 2 golle adından söz ettirmişti.
  • Son dakika Beşiktaş haberi... Wout Weghorst için flaş iddia! Ocak ayında ayrılıyor mu?

    Karşılaşma sonrası Messi ile yaşadığı olayla da gündeme gelen Weghorst, dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.
  • Son dakika Beşiktaş haberi... Wout Weghorst için flaş iddia! Ocak ayında ayrılıyor mu?

    30 yaşındaki golcü hakkında İngiliz basınından ise flaş bir transfer iddiası geldi. 
  • Son dakika Beşiktaş haberi... Wout Weghorst için flaş iddia! Ocak ayında ayrılıyor mu?

    Weghorst'un Burnley Teknik Direktörü Kompany'nin istemesi durumunda Ocak ayında İngiltere'ye dönebileceği öne sürüldü.

     
  • Son dakika Beşiktaş haberi... Wout Weghorst için flaş iddia! Ocak ayında ayrılıyor mu?

    FLW'nin haberine göre; Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ın sürekli sakatlanması nedeniyle Weghorst'un ocak ayında geri çağırılabileceği belirtildi. 
  • Son dakika Beşiktaş haberi... Wout Weghorst için flaş iddia! Ocak ayında ayrılıyor mu?

    İngiltere Championship'te mücadele eden Burnley'de teknik direktör Vincent Kompany, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen Weghorst hakkındaki soruya kaçamak yanıtlar vermişti.
  • Son dakika Beşiktaş haberi... Wout Weghorst için flaş iddia! Ocak ayında ayrılıyor mu?

    Belçikalı çalıştırıcı, "Şu anda sahip olduğum oyuncu grubuna odaklandım. Weghorst, Dünya Kupası'nda iki gol attı ve sizi anlıyorum onu soracaksınız. Sözleşmede onu geri çağırma maddemiz olduğu yönünde bana herhangi bir şey söylenmedi" ifadelerini kullanmıştı. 
  • Son dakika Beşiktaş haberi... Wout Weghorst için flaş iddia! Ocak ayında ayrılıyor mu?

    Beşiktaş, 200 bin euroya kiraladığı Hollandalı futbolcuyu 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyerek sezon sonunda  kadrosuna katabilir. 
  • Son dakika Beşiktaş haberi... Wout Weghorst için flaş iddia! Ocak ayında ayrılıyor mu?

    Weghorst bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 resmi maçta görev yaparken, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 
  • Son dakika Beşiktaş haberi... Wout Weghorst için flaş iddia! Ocak ayında ayrılıyor mu?

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