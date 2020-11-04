Beyaz Saray önünde protestocular!

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ABD'de milyonlarca kişi yeni başkanlarının Cumhuriyetçi Donald Trump mı yoksa Demokrat Joe Biden mı olacağını belirlemek için sandık başına gidiyor. Sandıkların kapanmasına saatler kala Beyaz Saray'ın önünde birçok protestocunun olduğu görüldü.

Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak yeni başkanlarını belirlemek için son viraja girdi. Seçim sonuçlarının ne olacağı tüm dünyada merakla beklenirken, bir başka merak konusu da ülkede herhangi bir karışıklık çıkıp çıkmayacağıydı.

Ülkede henüz sandıklar kapanmamışken, Beyaz Saray önünde her iki adayı da destekleyen gruplar toplanmaya başladı.

Beyaz Saray önünde Biden-Harris bayrakları "Black Lives Matter" hareketine destek veren insanların olduğu belirtiliyor. Öte yandan Trump destekçileri de ellerinde Trump bayraklarıyla Beyaz Saray önünde.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump seçimi Beyaz Saray'da takip ediyor.

KAOS BEKLENTİSİ

ABD'de esasen uzun zamandır var olan "posta yoluyla oy kullanma" yönteminin, salgın nedeniyle neredeyse seçmenlerin yüzde 70'ini kapsayacak şekilde genişletilmesinin, bu oyların seçim sonuçlarının şekillenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.Posta yoluyla oy kullanma sürecinde, bazı eyaletlerin 3 Kasım gününe kadar oy sayım sürecine başlayamaması ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerin seçim gününden sonra da gelen onaylı oyları kabul edecek olması süreci daha da karışık hale getiriyor.