Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından, tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı.
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, tutuklanması sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı, Beykoz Belediye Başkanı hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, ""İstanbul ili Beykoz ilçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.