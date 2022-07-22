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Beykoz'da olaylı yıkım! Polis havaya ateş açtı

Beykoz'un Tokatköy mahallesinde kentsel dönüşüm için yıkım çalışmalarında gerginlik çıktı. Mahalleli yıkımı engellemeye çalışırken, polis havaya ateş açmak zorunda kaldı

Son dakika: Beykoz'da olaylı yıkım! Polis havaya ateş açtı
Beykoz'da olaylı yıkım! Polis havaya ateş açtı
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İHA

Beykoz Tokatköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım gerginliği çıktı. Görevliler ile mahalleli arasındaki arbedeye polis havaya ateş açarak engel oldu.

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. 487 ada 3 parselde gerçekleştirmek istenen kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan mahalle sakinleri ile yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı.

Yıkıma karşı çıkan grup kepçenin önüne geçti. Yıkım ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Polis arbedeyi sonlandırmak için havaya ateş açtı. Çıkan arbede sırasında bir kadın baygınlık geçirdi.

Çevik kuvvet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemi sonrasında yıkım gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinden Sabriye Hasanusta, "Mahkemeye başvurduk, yürütmeyi durdurma kararı var. Belediye ile karşılıklı sözleşme resmi kağıtlarla anlaşma yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Yıkımın ardından Tokatköy Mahallesi sakinleri, Beykoz Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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