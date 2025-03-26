Beylikdüzü Başkanvekili belli oldu
Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Serkan Çebi oldu. CHP'nin adayı olan Çebi, tutuklanan Mehmet Murat Çalık'ın yerine 24 oyla seçildi
Giriş: 26.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:17
İBB'ye yönelik çifte soruşturmada tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi başkanvekili seçildi.
Serkan Çebi'nin 24 oyla seçildiği belirtildi. Çebi'nin, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu olduğu öğrenildi.
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