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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Beylikdüzü Başkanvekili belli oldu | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü Başkanvekili belli oldu

        Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Serkan Çebi oldu. CHP'nin adayı olan Çebi, tutuklanan Mehmet Murat Çalık'ın yerine 24 oyla seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:17
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        Beylikdüzü Başkanvekili belli oldu
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        İBB'ye yönelik çifte soruşturmada tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi başkanvekili seçildi.

        Serkan Çebi'nin 24 oyla seçildiği belirtildi. Çebi'nin, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu olduğu öğrenildi.

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