Beylikdüzü'nde fabrika yangın!
Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde ahşap üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Birlik Sanayi Sitesinde ahşap üretimi yapan 2 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Hadımköy, Bağcılar ve Sultangaziden de itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
