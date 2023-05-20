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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Beyoğlu'nda palalı saldırı! Saldırganlar serbest
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Beyoğlu'nda palalı saldırı! Saldırganlar serbest

Beyoğlu'nda gece saatlerinde gürültü yaptığı gerekçesiyle bir İranlı turist palalı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan turist tedavi altına alınırken, saldırganlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika: Beyoğlu'nda palalı saldırı! Saldırganlar serbest
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DHA

Beyoğlu'nda etrafa küfür ederek yürüdüğü öne sürülen İranlı turist, iki otopark görevlisinin palalı saldırısına uğradı. Kendini savunmaya çalışsa da aldığı darbelerle yaralanan turist hastaneye kaldırıldı. O dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Şehit Muhtar Mahallesi'nde Çarşamba saat 04.45'te meydana geldi. İddialara göre, gece kulübünden çıkan İranlı Mosoud G. etrafa küfür ederek yürümeye başladı. Otopark görevlileri kendisini uyarmasına rağmen İranlı turist onlara da küfür etti. Bunun üzerine bir otopark görevlisi pala ile diğeri de tekme ile turiste saldırdı. Turist kendini savunmaya çalışsa da başarılı olamadı. Turist, aldığı pala darbeleriyle yaralandı. Yaralı turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Turistin saldırıya uğradığı o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki otopark görevlisinin yalnız yürüyen turiste saldırması görülüyor. Bir kişi pala vururken diğeri de turiste tekme atıyor. İranlı turist kendini korumaya çalışsa da başarılı olamıyor.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde olayın gerçekleştiği yeri tespit ederek güvenlik kamera kayıtlarına ulaştı. Turiste saldıran iki şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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