Biden'ın Beyaz Saray'daki ilk gün planı!

Biden Beyaz Saray'da ilk gün ne yapacak? Son dakika: Planı belli oldu

AA

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, göreve başlar başlamaz önceliği olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye odaklanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, her ne kadar seçim yenilgisini kabul etmese de Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlamasından itibaren önceliklerini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

AGRESİF BİR TEST POLİTİKASI

ABD'yi yeniden ''daha iyi inşa etmeye'' yönelik planlarının yer aldığı web sitesini hayata geçiren Biden'ın önceliği, ABD'de 10 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve 240 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınıyla mücadele olacak.

Salgınla mücadele için şimdiden bilim insanları ve uzmanlardan oluşan ve aralarında Trump'ın kovduğu aşı uzmanı Rick Bright ve eski başkan Barack Obama'nın sağlık danışmanı ve sağlık reformu Obamacare'in mimarlarından Zeke Emanuel'in de olduğu 12 kişilik bir ekip kuran Biden, agresif bir test politikası uygulamayı planlıyor.

GÜNLÜK 7 MİLYON TEST PLANI

Biden, çok fazla test yapılmasının vaka sayılarını artırdığını savunan Trump'ın aksine, ülke genelinde geniş çaplı test yapılması yönünde bir politika izleyecek.

Günde 7 milyon test yapılmasını sağlayacak bir sistem oluşturulmasını ve filyasyon programı için en az 100 bin kişilik istihdam oluşturmayı planlayan Biden, Kovid-19 testi, tedavisi ve aşısının ise ücretsiz olacağı vaadinde bulundu.

Biden, Kovid-19 aşısının üretimi ve güvenli bir şekilde dağıtımı içinse koordineli bir küresel yaklaşım izlemeyi planlıyor.

MASKE ZORUNLULUĞU

Maske konusunda da Trump ile ayrışan Biden, eyalet valilerinden maske takılmasının zorunlu kılınmasını isteyecek ancak Biden'ın böyle bir yasal yetkisi olup olmadığı tartışma konusu.

EKONOMİ

Salgını durdurmadan hiçbir ekonomik stratejinin işe yaramayacağına inanan Biden, ekonomiyi ise daha temkinli ve güvenli bir şekilde açmayı hedefliyor.

Biden'ın salgının vurduğu ekonomiyi iyileştirme planları arasında zor durumdaki ailelere doğrudan para yardımı, işsizlik maaşlarını artırma, küçük işletmelere desteği artırma ve öğrencilerin eğitim kredilerine en az 10 bin dolar af getirme gibi öneriler yer alıyor.

BÜYÜK KURUMSAL ŞİRKETLERE VERGİ ARTIŞI

Özellikle tıbbi malzemeler olmak üzere yerli üretimi artırmak ve otomobil sektöründe bir milyon istihdam yaratmayı hedefleyen Biden, vergi artışıyla büyük şirketleri hedef almayı planlıyor.

Zenginlere hediye olmakla eleştirilen Trump’ın başkanlığının ilk aylarında geçirdiği 1,5 trilyon dolar vergi indirimini tersine çevirmek isteyen Biden, kurumsal şirketlerin ödediği vergi oranını yüzde 28'e çıkarmak istiyor fakat bunun için Kongrenin onayı gerekiyor.

Trump, 2017 yılında büyük kurumsal şirketlerin ödediği vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e indirmişti.

Milyarderlerin vergi oranını yüzde 39,6'ya çıkarmak isteyen Biden, geliri yıllık 400 bin doların altında olanların ise vergi oranlarını yükseltmeyeceği sözü verdi.

Biden'ın, çoğunluğu ve kontrolü Cumhuriyetçilerin elinde olması beklenen ABD Senatosunda ekonomi politikalarını hayata geçirmesi ise zor olacak.

SİSTEMATİK IRKÇILIKLA MÜCADELE

Biden, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılık karşıtı protestolarla sarsılan ve toplumsal olaylara gebe olan ABD'de sistematik ırkçılıkla mücadeleyi de öncelikleri arasına aldı.

Biden'ın sistematik ırkçılığın kökünü kurutmak ve ırksal adalet sağlamak için verdiği sözler arasında siyahların ve diğer etnik azınlıkların sahip olduğu küçük işletmeleri desteklemek, bu grupların konut edinebilmesini kolaylaştırmak, federal istihdamda beyazlar ve diğer azınlıklar arasında eşitlik sağlamak yer alıyor.

Biden, bu kapsamda görevdeki ilk 100 gününde ayrımcılığa karşı ''eşitlik yasasının'' geçmesi için çalışacağı vaadinde bulundu.

Polisin gözaltı sırasında boyuna baskı uygulamasını yasaklamayı isteyen Biden, ceza sisteminde orantısız sayıda siyah ve azınlık mahkumun bulunduğu ABD hapishanelerindeki nüfusu azaltma gibi reformlar yapılmasını hedefliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE

Biden'ın bir diğer önceliği ise Trump'ın inkar ettiği iklim değişikliğiyle mücadele olacak.

Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çektiği ABD'yi göreve başladığı ilk gün tekrar anlaşmaya dahil etme sözü veren Biden, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz enerji için 2 trilyon dolar ayırmayı planlıyor.

Yenilenebilir temiz enerjiye 4 yılda 2 trilyon dolar yatırım yapmak isteyen Biden, yeşil ekonomi yaratmayı hedefliyor.

İnşa etmeyi planladığı rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar ve ekolojik sürdürülebilir evlerle de milyonlarca kişiye istihdam sağlama taahhütleri veren Biden, karbon emisyonunu ise 15 yıl içinde sıfıra indirerek yüzde 100 temiz enerji kullanımını amaçlıyor.

ABD'NİN SARSILMIŞ İMAJINI DÜZELTME

ABD'nin dünyada ve müttefikleri arasında ''sarsılmış'' imajını düzeltmek için de hızlı adımlar atma hazırlığı yapan Biden, Trump yönetiminin koronavirüs salgınında Çin yanlısı tutum alma ve başarısızlıkla suçlayarak çekildiği Dünya Sağlık Örgütüne tekrar katılacak.

Obama döneminde varılan İran nükleer anlaşmasına da tekrar dönecek olan Biden, Şubat 2021'de sona erecek ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşmanın (New START) süresini uzatma sözü de verdi.

Biden, ofisteki ilk gününde ayrıca Trump'ın göreve geldikten bir hafta sonra nüfusunun çoğu Müslüman olan bazı ülkelere getirdiği vize yasağını kaldıracak.

Trump, 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmiş, yasağa daha sonra Venezuela, Nijerya, Sudan ve Myanmar da eklenmiş ve söz konusu karar büyük tepki çekmişti.

Biden, göreve başlar başlamaz almayı planladığı söz konusu kararlarla Trump'ın ABD'yi yalnızlaştıran ve müttefikleri ile ilişkilerini sorgulatan ''Önce Amerika'' politikasının neden olduğu hasarı onarmayı hedefliyor.