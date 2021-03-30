Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan 3 dakika uyarısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık3 DAKİKA | Bilim Kurulu üyesinden SON DAKİKA kritik uyarı
ABONE OL

Son dakika! Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan kritik 3 dakika uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ramazan ayında vatandaşların kalabalık iftar sofralarından kaçınmasını isteyerek, "Vatandaşlarımızın Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde küçük çekirdek aileleri ile iftarda bulunmaları doğru olacaktır" dedi

3 DAKİKA | Bilim Kurulu üyesinden SON DAKİKA kritik uyarı
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan 3 dakika uyarısı!
0:00 / 0:00
DHA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, mutasyonlara değinerek, Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde bununla ilgili bir güncelleme yapıldığını ve mutasyonlu virüse sahip kişilerin yoğun bakımda farklı alanlarda yatırıldığını hatırlattı.

Prof. Dr. İlhan, "Türkiye’de gördüğümüz mutasyon şu anlama geliyor; virüsün öldürücülüğü çok artmış değil; ama bulaştırıcılığı çok artmış. Hem bulaştırıcılığı çok artmış hem de yerinde karar dönemiyle yeni bir normalleşmeye doğru gidiyoruz. Dolaşım daha fazla artıyor, insanlar daha çok dışarıda bulunuyor. İkisi birbirini besleyici etki yapıyor. Hem dolaşımın hem mutasyonun artmasıyla beraber bulaştırıcılık artıyor. O yüzden bulaştırıcılığın da daha çok olduğunu düşünerek, herkesin daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

'3 DAKİKADA BULAŞ MÜMKÜN'

Prof. Dr. İlhan, eskiden 5 dakika kapalı alanda bir arada olunca virüs bulaşırken, şimdi virüs yoğunluğundan ve bulaştırıcılığı nedeniyle 3 dakika bir arada bulununca da bulaşabildiğini söyledi. İlhan, "O yüzden bir an bile maske takmaktan ya da temiz havayı ortama almaktan vatandaşlarımızın imtina etmemesi gerekiyor. Vaka artışlarını tek başına mutasyona bağlamak doğru değil. Hem mutasyon hem de dolaşımın artması birbirini olumsuz yönde besliyor. Son dönem özellikle evde bulaşlar da yüksek. Evde bulaşlar ile beraber dış mekanlarda bulaşları da görmeye başladık. Kapalı ortam ve ortama temiz hava girmemesi açıkçası en büyük risk faktörleri" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN UYARISI

​Yaklaşan Ramazan ayına yönelik de uyarılarda bulunan Prof. Dr. İlhan, "Geçen sene bir Ramazan deneyimi yaşadık. Ramazanda önlemlere yine dikkat etmek gerekecek; ama diğer zamanlardan farklı değil. Ramazan'da da bizim fiziksel mesafe, maske, hijyen koşullarına uymamız gerekecek. Bu arada Ramazan ayında özellikle toplu iftarlarda dikkatli olmak gerekecek. Geçen sene belediyelerin iftar çadırları kurması yasaklanmıştı. Vatandaşlarımızın Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde küçük çekirdek aileleri ile iftarda bulunmaları doğru olacaktır. Ramazan ayının gelmesiyle, toplumun daha az dışarıda bulunmasıyla beraber vaka sayılarında azalmaya etki yapacak etkenler söz konusu olabilir. Ama genel olarak baktığımızda kapalı ortamlarda ortamın havalandırılmasına müsaade etmeden bulunduğumuz şekilde, vaka artışlarının süreğen olabileceğini düşünmek gerekiyor" ifadesini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MÜJDE! Son dakika: Yerli aşı denemeleri ne zaman? Bakan tarih verdi
SAĞLIKBakan Varank'tan yerli aşı açıklaması! Yıl içinde...
Fransa’da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketine rekor ceza
SAĞLIKÖldüren zayıflama haplarını üreten ilaç şirketine ...
Kanada'da AstraZeneca aşısının 55 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu
SAĞLIKKanada AstraZeneca aşısını 55 yaş altına uygulamayı ...
Bağışıklık sistemini güçlendiren 14 besin! - Haberler
SAĞLIKBağışıklığı güçlendiren mucize 14 besin!
Pfizer ve Moderna'dan iyi haber geldi! - Haberler
SAĞLIKPfizer ve Moderna'dan iyi haber!
Uzamış Covid-19 Sendromuna dikkat! - Haberler
SAĞLIKUzamış Covid-19 Sendromuna dikkat!
30 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Corona virüsü son dakika vaka ve hasta sayısı! İşte güncel tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
New York'ta dev adım! 16 yaş ve üzeri herkes Covid-19 aşı olabilecek! Son dakika haberleri
SAĞLIKNew York'tan aşılamada büyük adım
ABD'de kullanılan Kovid-19 aşılarının koruyucu etkisi firmaların testlerindeki orana yakın çıktı
SAĞLIKABD'de kullanılan Kovid-19 aşıları için test yapıldı
29 Mart Türkiye risk haritası yayınlandı! Türkiye kırmızıya döndü! En yüksek riskli iller hangisi?
SAĞLIKİşte en güncel Türkiye risk haritası!