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HaberlerSağlıkSON DAKİKA! Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Mutant virüsü olabilir - Haberler
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Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan hafta sonu uyarısı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, uzun süreli bir araya gelmelerin, ev toplanmalarının virüsün yayılımını hızlandırdığını belirterek, “Hazır bulaşın fazlalığı da söz konusu iken vatandaşların kurallara her zamankinden daha fazla uyması gerekiyor. Yani hafta sonu bir araya geldiğiniz insanlar mutant virüse sahip olabilirler” dedi

SON DAKİKA! Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Mutant virüsü olabilir - Haberler
İHA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutant virüs sonrası yeniden düzenlenen takip ve izolasyon rehberini değerlendirdi.

Prof. Dr. İlhan, “Hepimizin bildiği gibi artık 20’den fazla ilimizde 200’e yakın vatandaşımızda mutant virüs görüldü. Tabii bu sayı daha fazla da olabilir, haliyle tüm Türkiye’ye de yayılmış olabilir. Bu nedenle de Sağlık Bakanlığı tarafından Salgın Yönetimi Rehberi’nde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme şunu içeriyor; mutant virüse sahip hastaların izolasyonu 10 gün sürecek, 10 gün sonrasında da PCR testiyle izolasyonun sonlandırılmasına karar verilecek. Eğer 10 gün sonrasında alınan PCR testi negatif ise vatandaşlarımızın izolasyonu sonlandırılacak. Eğer 10 gün sonrasında PCR pozitifliği devam ediyorsa 48’er saatlik aralarla PCR testi tekrarlanacak ve ancak test sonucu negatif olduktan sonra vatandaşımızın izolasyonu sonlandırılacak” açıklamasında bulundu.

“BUNDAN SONRA DA DAHA AZ BULAŞIN OLMASI İÇİN ÇABA SARF EDİLİYOR"

Mutant virüs ile enfekte olan ve hastanede tedavi gören hastaların birbirinden ayrı ve tek başlarına yatırılma kararının da alındığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, “Bir de hastanede tedavi görenler ile ilgili bir yaklaşım geliştirildi ki bu da çok doğru bir şey. Tedavi gören mutant virüs hastalarının tek başına yatmaları sağlanacak. Yanlarında başka hasta olmayacak. Bunun da nedeni yine hem bulaşın fazla olması hem de diğer hastalardaki korona virüsler ile bir araya gelip, virüslerin etkileşip yeni bir mutasyona sebep olmaması. Çok doğru bir yaklaşım açıkçası bu. Bundan sonra da daha az bulaşın olması için çaba sarf ediliyor elbette” ifadelerini kullandı.

“HAFTA SONU BİR ARAYA GELDİĞİNİZ İNSANLAR MUTANT VİRÜSE SAHİP OLABİLİRLER"

Hafta sonlarında bir araya gelmelerin, cuma akşamından pazartesi sabahına kadar toplu bir şekilde ev buluşmalarının virüsün yayılımını hızlandırdığına dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, “Özellikle hafta başlarının hemen akabinde pazartesi akşamı, salı, çarşamba günleri yapılan PCR testlerinde pozitifliğin yüksek gelmesinin nedeni hafta sonu bir araya gelmeler olabilir. Çünkü biliyorsunuz genelde temastan 2 ile 3 gün sonrasında pozitiflik söz konusu oluyor, vatandaşlar o zaman semptomatik oluyorlar. İkinci neden ise mutant virüsten dolayı bulaş daha fazla artmış olabilir. Her ikisini de bir araya koyup değerlendirmek gerekiyor. Ama açıkçası biliyorsunuz 30 binlerden 5 binlere kadar gelmişti sayılar. Oldukça iyi bir seviyeydi. Ama tekrar 6 binler oldu, 7 binler oldu, 8 binlere çıktı. İzlemimiz hep hafta içine doğru bir artış eğiliminin olduğu. Bu tabii bize kararsız bir durumu gösteriyor. Bu durumda hazır bulaşın fazlalığı da söz konusu iken vatandaşların kurallara her zamankinden daha fazla uyması gerekiyor. Yani hafta sonu bir araya geldiğiniz insanlar mutant virüse sahip olabilirler” şeklinde konuştu.

“HALA 100'DEN FAZLA İNSANIMIZI KAYBEDİYORUZ"

Mutant virüs sonrasında bulaş ve yayılım hızının arttığına dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi İlhan, “Hafta sonu bir araya geliyorsak, aileler, kardeşler ya da kuzenler olarak. Özellikle de cuma akşamı başlayıp pazartesi sabahına kadar devam eden birlikte olmalarda virüs bulaşının artma ihtimali çok yüksek. Bu seviyeyle de açıkçası zorlanıyoruz. 5 binler, 6 binler, 8 binler diyoruz ama baktığınız zaman yine 500, 600 hastamız oluyor. Hala 100’den fazla insanımızı kaybediyoruz. O yüzden biraz daha sabredip kurallara uymak, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmek dışında elimizde başka bir seçenek de yok” diye konuştu.

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