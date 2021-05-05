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Bilim Kurulu video konferansla toplanacak!

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Bakan Koca, gelişmelere ilişkin saat 18.00'de açıklamada bulunacak

SON DAKİKA: Bilim Kurulu video konferansla toplanacak!
Bilim Kurulu video konferansla toplanacak!
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Koronavirüs Bilim Kurulu'nun, saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacağı öğrenildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacağı bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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