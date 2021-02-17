Bir hafta boyunca dolandırıp, dalga geçtiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Bir hafta boyunca dolandırıp, dalga geçtiler
ABONE OL

Bir hafta sürdü! Yaşlı adamı dolandırıp, bir de dalga geçtiler

Adana'da kendisini arayan sahte polislere bir hafta boyunca bankadan çektiği ve evde bulunan 237 bin lira parasını kaptıran yaşlı adam bir hafta sonra da eşini kaybetti. Hem ev telefonunu hem de cep telefonunu dolandırıcıların aradığını üstelik 155'i de kendilerine yönlendirip güven sağladıklarını anlatan 87 yaşındaki Ferit Aydoğan, "Çocuklarımın eşimin parasını bile beni kandırıp aldılar. Nasıl kandım bilmiyorum. Bu olayların üzerine bir de eşimi kaybettim" dedi

ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Bir hafta boyunca dolandırıp, dalga geçtiler
Bir hafta boyunca dolandırıp, dalga geçtiler
0:00 / 0:00
İHA

Adana’da kendisini arayan sahte polislere bir hafta boyunca bankadan çektiği ve evde bulunan 237 bin lira parasını veren 87 yaşındaki Ferit Aydoğan, bir hafta sonra da eşi hayatını kaybetti. Aydoğan, "Bana 155'i arattılar güven sağladılar nasıl kandım bilmiyorum" dedi.

İHA'nın haberine göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 87 yaşındaki Ferit Aydoğan'ı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp, "Ben komiser Kemal, bir kuyumcuda hırsızlık oldu senin kimliğinde bu kuyumcuda bulundu. Hırsızları yakalamak için inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek" diyerek, yaşlı adamdan bir hafta boyunca 237 bin lira alıp kayıplara karıştı.

'155'İ ARADIM, KARŞIDAKİ KİŞİ GÜVENEBİLİRSİNİZ DEDİ'

Hem ev telefonunu hem de cep telefonunu dolandırıcıların aradığını üstelik 155’i de kendilerine yönlendirip güven sağladıklarını anlatan Aydoğan, "Bana ilk telefon ettiklerinde nüfus kağıdım ile altın alındığını söylediler. ‘Bunların kim olduğunu çıkarmamız için senin bankaya gidip para çekmen gerekiyor ama telefonun açık kalsın kapatma’ dediler. 155 polis hattını arayacağımı söyledim onlarda ‘arayabilirsiniz’ dediler. Bende aradım karşıdaki kişi 'Oradaki polislerimize güvenebilirsiniz' dedi" diye konuştu.

POLİS MERKEZİNE ÇAYA DAVET ETMİŞLER

Aydoğan kendisini bir hafta boyunca dolandıran zanlıların polis merkezine davet edip çay ikramında da bulunmak istediklerini anlatarak şöyle devam etti: "Bana güven verdiler ben de inanıp daha sonra bankaya gidip parayı çektim, bana eve git savcı bey istediğinde gelip senden alacağız dediler. Eve geldim başka para var mı dediler, 14 bin 500 lira var dedim. O gün gelmediler bir sonraki gün yine aradılar ve 39 bin lira daha çekmem gerektiğini söylediler. Bankaya gittim, bana dediler ki telefonun açık kalsın kimsenin haberi olmasın yoksa bütün emeklerimiz boşa gider. Hatta dediler ki, 'Bir gün karakola gelip çayımızı içersiniz' o şekilde güven verdiler bana. Ben parayı çektiğimi söyleyince 'Hemen bir taksiye atla eve git diğer paralarla birlikte alacağız' dediler. Onlar geldiler aşağıya, bende parayı siyah bir poşetin içine koydum götürüp verdim sonrasında motorla gittiler."

'BANKADAKİ PARADAN NASIL HABERLERİ OLDU ÇOK ŞAŞIRDIM'

Ferit Aydoğan, bir gün sonra yine telefonla arayıp bankadaki eşinin ve kızının parasını istediklerini belirterek, "Bankadaki bu paradan nasıl haberleri oldu ona da çok şaşırdım. Bankaya gidip '25 bin Euro çekeceksin' dediler. O para çocuklarımın parası boynumu kesseniz de vermem dedim. 'Amca sakin ol biz sizleri korumak için buradayız' dediler. Daha sonra gidip aldım bankada bozdurdum. O para da eşim ve kızımın parasıydı. Parayı getirdim evde oturuyordum daha önce söyledikleri gibi 'Savcı bey talimat verdiğinde gelip alacağız' dediler. Akşam üzeri telefon geldi, aşağıya inip parayı adamlara verdim onlarda cebine koyup gittiler. Toplamda 237 bin lira para verdim bir hafta boyunca" dedi.

'O ANDA BİTTİM YANİ DALGA GEÇİYORLARDI'

Aydoğan, dolandırdıktan sonra arayıp halini vaktini sorduklarını anlatarak şunları söyledi: "Bana 'İstediğin zaman sana ambulans göndeririz' dediler. Bir iki gün arayla parayı verdim beni bir hafta boyunca dolandırdılar. Ailemle bütün birikimimiz gitti, Almanya'da şoförlük yapıyordum. Bu olaylar olurken eşim Fikriye hayattaydı dolandırıldıktan 1 hafta sonra vefat etti. Polisler buradayken yine aradılar bu sefer polis, telefonu alıp kimsiniz deyince hemen kapattılar. Gece 23.30'da yine aradılar, 'Çok teşekkür ederiz bize resmi polis göndermişsiniz' dediler o anda bittim yani dalga geçiyorlardı telefonu kapattım. Beni dolandırdınız Allah belanızı versin başka da bir şey diyemem."

BİRİ YAKALANDI, SERBEST KALDI

Yaşlı adamı bir süre sonra Almanya'daki oğlu aradı. Aydoğan oğluna "Beni dinliyorlar oğlum" dedi. Bunun üzerine Aydoğan'ın oğlu muhasebecisini arayıp polise gitmesini babasının dolandırılmasından şüphelendiğini söyledi. Muhasebeci hemen polise gidip şikayette bulundu. Polis yaptığı çalışmada iki zanlının Aydoğan'ı dolandırdığını belirleyip birini yakalayıp adliyeye sevk etti. Zanlı da suçlamaları kabul etmeyip suçu yakalanamayan şahsa atınca zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi
GÜNDEMMüjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi
ÇİLİNGİR VAHŞETİ ANLATTI! SON DAKİKA: Eskişehir'deki dehşet! "Sabaha kadar uyumadım!" - Haberler
GÜNDEMO çilingir vahşeti anlattı! "Sabaha kadar uyumadım!"
AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? Açıköğretim AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ders seçimi ekranı
GÜNDEMAÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?
SON DAKİKA! Mehmetçik'ten Eren'in annesine mesaj! İYİ Kİ VARSIN EREN - Haberler
GÜNDEMMehmetçikten Eren'in annesine mesaj!
Deprem mi oldu, nerede? 17 Şubat AFAD - Kandilli son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 17 Şubat!
TYT, AYT, matematik konuları, türkçe konuları için Habertürk Akademi'ye üye ol! YKS, TYT, AYT, LGS online deneme sınavlarında sıralamanızı öğenin!
GÜNDEMHabertürk Akademi TYT, AYT, YKS, LGS Online deneme ...
2021 ÖSYM sınavları ne zaman? 2021 ALES, YÖKDİL, YKS, MSÜ, DGS, KPSS, DİB-MBSTS, YDS başvuru ve sınav tarihleri ve ÖSYM sınav takvimi
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
Aşı sorgulama nasıl yapılır? E-NABIZ AŞI SORGULAMA: Aşılamada son durum ne?
GÜNDEMKoronavirüs aşı sırası sorgula!
İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? 17 Şubat AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama!
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
SON DAKİKA: Motosikletli kurye dehşeti yaşadı!
GÜNDEMMotosikletli kurye dehşeti yaşadı!