Biri çarptı, diğeri sürükledi! Feci kaza! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'de, edinilen bilgiye göre, kaza Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi Yeşilyurt mevkiinde Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi.

ÖNCE OTOMOBİL ÇARPTI

İHA'da yer alan habere göre yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Turan’a, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Dengesini kaybeden kadına daha sonra S.D. yönetimindeki otomobil çarptı. 62 yaşındaki kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.