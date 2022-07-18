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Haberler Kripto Para Son dakika: Bitcoin 22.000 doları aştı
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Bitcoin 22.000 doları aştı

Haftaya yükselişle başlayan Bitcoin 22.000 doların üzerine tırmandı. Fed'in100 değil 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisinin güçlenmesi yükselişte etkili oldu. Kripto paraların toplam piyasa değeri son yükselişlerle yaklaşık 5 haftanın ardından yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı

Son dakika: Bitcoin 22.000 doları aştı
5 haftanın ardından 1 trilyon dolar aşıldı
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HABERTURK.COM

Geçen çarşamba ABD'de haziran ayı yıllık enflasyonunun yüzde 9.1 ile beklentileri aşmasıyla Bitcoin 19.000 dolara gerilemişti.

Bu gerilemede Fed'in temmuzda 100 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentinin güçlenmesi etkili olmuştu. Ancak cuma gününden itibaren enflasyon verisinin sindirilmesi ve ABD'de perakende satışların beklenenden çok artmasıyla 75 baz puanlık faiz artırımı yeniden en güçlü ihtimal olarak öne çıktı.

Bunun etkisiyle hafta sonu Bitcoin 21.000 doların üzerine tırmandı. Dünyanın en büyük kripto parası bugün ise yüzde 4.2 değer kazanarak 22.300 dolara çıktı.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 8.1 yükselerek 1.470 dolara ulaştı. Binance Coin son 24 saatte yüzde 3.7 değer kazanırken, Ripple yüzde 2.6, Cardano yüzde 3.5, Solana yüzde 4.7, Dogeoin ise yüzde 2.8 yükseldi.

ASYA PİYASALARIYLA YÜKSELDİ

Kripto paralrdaki yükseliş bu sabah Asya piyasalarının açılmasıyla hızlandı. Yeniden artan risk iştahıyla bugün Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1.4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1.8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2.7 değer kazandı.

Kripto paraların toplam piyasa değeri son yükselişlerle 1 trilyon 16 milyar dolara çıktı. Böylece 13 Haziran'dan bu yana ilk kez 1 trilyon dolar eşiği aşılmış oldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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