Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı köpeği tedavi gördüğü klinikte ziyaret etti. Köpeğin çekilen röntgeninde daha önce tüfekle vurulduğunun ve vücudunda 300-400 saçma olduğunun ortaya çıktığını belirten Özcan, "Hayvanlarımıza bu tür muamele yapanları insanlık adına affetmeyeceğiz" dedi.

İHA'nın haberine göre olay; geçtiğimiz günlerde Bolu merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana gelmiş, yol ortasında uyuyan sokak köpeği bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alınan yaralı köpeği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ziyaret etti. Hayvan hastanesinde veteriner hekimlerden bilgi alan Başkan Özcan, köpeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Veteriner hekimlerin çektiği röntgen filmlerini inceleyen Başkan Özcan, köpeğin sadece trafik kazası mağduru olmadığını, daha önce de silahlı saldırıya uğradığını belirtti. Özcan, "Doğancı Köyü’nde bir araç köpeğimizi yerde yatarken ezdi. Arkadaşlarımız hemen müdahale edip hastanemize getirdiler. Biz sadece vahşi bir insanın bu hayvanımızı ezdiğini düşünüyorduk. Ancak bizim için sürpriz ve üzücü bir gelişme oldu. Çekilen röntgende bu hayvanın daha önce saçmalarla vurulduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede vücudunda 300-400 civarında saçma izi tespit edildi" diye konuştu.

"BU NASIL BİR İNSANLIK?"

Köpeğin maruz kaldığı şiddete sert tepki gösteren Tanju Özcan, "Bu nasıl bir insanlık? Bu tür insanlar şu hayvanda ne ister, anlamak mümkün değil. Ama sağ olsun veteriner hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Şu an hayati tehlikesi yok. İnşallah arka bacakları da yürüyecek düzeye gelir" ifadelerini kullandı.

"YARIN İTİBARIYLA AĞIR PARA CEZALARINI TATBİK EDECEĞİZ"

Olayın hem adli hem de idari boyutunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Özcan, Belediye Meclisi’nin aldığı kararı hatırlatarak şunları söyledi: "Bu konuyla ilgili hukuki bir süreç başlatıldı. Valilik gerekli tespitleri yaptığını ve şahsın yakalandığını söyledi. Bizim de Belediye Meclisi kararımız var; hayvanlara kötü muamele yapanlar hakkında ağır para cezaları öngörülüyor. Yarın itibarıyla bu cezaları tatbik edeceğiz. Hayvanlarımıza bu tür muamele yapanları insanlık adına affetmeyeceğiz."

Tedavisi süren köpeğin durumunun ciddiyetini koruduğu ancak hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.