        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bolu'da ezilen köpeğin röntgeninden 400 saçma çıktı: "İnsanlık adına affetmeyeceğiz" | Son dakika haberleri

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir aracın çarpmasıyla yaralanan sokak köpeğini tedavi gördüğü klinikte ziyaret etti. Çekilen röntgende köpeğin daha önce tüfekle vurulduğu ve vücudunda 300-400 saçma bulunduğu ortaya çıktı. Özcan, hayvanlara kötü muamele yapanlar hakkında ağır para cezalarının uygulanacağını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:07
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı köpeği tedavi gördüğü klinikte ziyaret etti. Köpeğin çekilen röntgeninde daha önce tüfekle vurulduğunun ve vücudunda 300-400 saçma olduğunun ortaya çıktığını belirten Özcan, "Hayvanlarımıza bu tür muamele yapanları insanlık adına affetmeyeceğiz" dedi.

        SOKAK KÖPEĞİ AĞIR YARALANMIŞTI

        İHA'nın haberine göre olay; geçtiğimiz günlerde Bolu merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana gelmiş, yol ortasında uyuyan sokak köpeği bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alınan yaralı köpeği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ziyaret etti. Hayvan hastanesinde veteriner hekimlerden bilgi alan Başkan Özcan, köpeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

        "VÜCUDUNDA 300-400 CİVARINDA SAÇMA İZİ TESPİT EDİLDİ"

        Veteriner hekimlerin çektiği röntgen filmlerini inceleyen Başkan Özcan, köpeğin sadece trafik kazası mağduru olmadığını, daha önce de silahlı saldırıya uğradığını belirtti. Özcan, "Doğancı Köyü’nde bir araç köpeğimizi yerde yatarken ezdi. Arkadaşlarımız hemen müdahale edip hastanemize getirdiler. Biz sadece vahşi bir insanın bu hayvanımızı ezdiğini düşünüyorduk. Ancak bizim için sürpriz ve üzücü bir gelişme oldu. Çekilen röntgende bu hayvanın daha önce saçmalarla vurulduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede vücudunda 300-400 civarında saçma izi tespit edildi" diye konuştu.

        "BU NASIL BİR İNSANLIK?"

        Köpeğin maruz kaldığı şiddete sert tepki gösteren Tanju Özcan, "Bu nasıl bir insanlık? Bu tür insanlar şu hayvanda ne ister, anlamak mümkün değil. Ama sağ olsun veteriner hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Şu an hayati tehlikesi yok. İnşallah arka bacakları da yürüyecek düzeye gelir" ifadelerini kullandı.

        "YARIN İTİBARIYLA AĞIR PARA CEZALARINI TATBİK EDECEĞİZ"

        Olayın hem adli hem de idari boyutunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Özcan, Belediye Meclisi’nin aldığı kararı hatırlatarak şunları söyledi: "Bu konuyla ilgili hukuki bir süreç başlatıldı. Valilik gerekli tespitleri yaptığını ve şahsın yakalandığını söyledi. Bizim de Belediye Meclisi kararımız var; hayvanlara kötü muamele yapanlar hakkında ağır para cezaları öngörülüyor. Yarın itibarıyla bu cezaları tatbik edeceğiz. Hayvanlarımıza bu tür muamele yapanları insanlık adına affetmeyeceğiz."

        Tedavisi süren köpeğin durumunun ciddiyetini koruduğu ancak hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

        Antalya'da sis ve kuvvetli rüzgar

        DEV DALGALAR FALEZLERİ DÖVDÜ   Antalya'da kuvvetli rüzgar, özellikle denizde etkisini artırdı. Sahil kesimlerinde dev dalgalar 25 metrelik falezleri dövdü. Yat Limanı'ndaki teknelerini güvene almak isteyen tekne sahiplerinin, dev dalgalara karşı önlem aldığı görüldü.   TABELALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ Fırtına nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde tabelaların araçların üzerine devrildiği görüldü. Maddi hasarın oluştuğu olayda can kaybı yaşanmazken, ekipler risk oluşturan alanlarda önlem aldı. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına süresince vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.   

        #Bolu
        #Son dakika haberler
