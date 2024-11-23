Bolu'da otoyol ulaşıma kapandı Anadolu Otoyolu Bolu mevkisinde yoğun kar yağışı kazalara neden oldu, otoyolun Ankara ve İstanbul yönü çift taraflı ulaşıma kapandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı

Habertürk Ankara Giriş: 23.11.2024 - 22:30 Güncelleme: 23.11.2024 - 22:54 facebook

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