Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Bomba ihbarı asılsız çıkan Hindistan uçağındaki yolcular, kalkış saatini bekliyor

        Bomba ihbarı asılsız çıkan Hindistan uçağındaki yolcular, kalkış saatini bekliyor

        Hindistan-Almanya seferini yapan Air Vistara Havayolları uçağı, dün bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a indi. 234 yolcu ve 13 mürettebatın tahliye edildiği uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Uçağın bugün 14.30'da tekrar havalanması bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 08:44 Güncelleme: 07.09.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        O yolcular kalkış saatini bekliyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hindistan-Almanya seferini yapan Air Vistara Havayolları’na ait yolcu uçağının, dünkü asılsız bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu inişinin ardından, 234 yolcu ve 13 mürettebatın kentteki bekleyişi sürüyor. Yolcuların, Erzurum’a yeni gelecek uçakla, saat 14.30'da Frankfurt'a hareket etmesi bekleniyor.

        Hindistan’ın Mumbai kentinden Almanya’nın Frankfurt kentine gitmek için dün havalanan UK27 sefer sayılı Air Vistara Havayolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine, saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

        Havalimanın çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı, havalimanı personeli ve vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı, uçaktaki 234 yolcu ile 13 mürettebat tahliye edildi.

        Uçağa giren bomba uzmanlarının gece yarısına kadar süren çalışması sonucu, herhangi bir patlayıcı unsura rastlanmadı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, saat 23.30 itibarıyla Erzurum Havalimanı'nın uçuşlara açıldığını duyurdu.

        REKLAM
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi Haberi Görüntüle

        DIŞ HATLAR'DA BEKLEDİLER

        Bugün, sabah saatlerinde uçak seferleri normal uçuşlarını yaparken, Hindistan yolcuları dış hatlar servisinde sabahladı.

        Havalimanında parka çekilen uçak firması, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Gerekli tüm kontroller yapıldı ve müşteriler, mürettebat ve uçak güvenlik kurumları tarafından onaylandı. Mürettebat görev süresi sınırlamasını aştığından, Türkiye'deki Erzurum Havalimanı'na yeni bir mürettebatla alternatif bir uçak gönderiyoruz. Bu uçağın 12.25'te (yerel saatle) oraya varması ve tüm müşterilerle birlikte 14.30'da (yerel saatle) Frankfurt'a hareket etmesi bekleniyor. Bu arada, müşterilere ikramlar ve yemekler sunmak da dahil olmak üzere, müşterilere verilen rahatsızlığı en aza indirmek için her türlü çaba gösteriliyor. Bu öngörülemeyen durumdan dolayı kendilerine verilen rahatsızlıktan dolayı içtenlikle üzgünüz. Her zaman olduğu gibi, müşterilerimizin, mürettebatımızın ve uçağımızın emniyeti ve güvenliği Vistara için son derece önemlidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Merhaba...
        Merhaba...
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tam 83 dakika
        Tam 83 dakika
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Galler'de sessiz maç!
        Galler'de sessiz maç!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak