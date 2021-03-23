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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya ağır eleştiri: Psikopat bir lider! - Haberler
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya ağır eleştiri: Psikopat bir lider!

Koronavirüs salgınını ciddiye almadığı için sık sık eleştirilen Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro'ya sert bir eleştiri de Sao Paulo Valisi Joao Doria'dan geldi. Ülkede can kayıplarının önlemler alınabilseydi engellenebileceğini belirten Doria, Bolsonaro'yu "psikopat bir lider" olarak tanımladı.

SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya ağır eleştiri: Psikopat bir lider! - Haberler
Bolsonaro'ya ağır eleştiri: Psikopat bir lider!
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HABERTURK.COM

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgını ciddiye almadığı için sık sık eleştiriliyor.

Bolsonaro'yu en son ve sert bir şekilde eleştiren isim ise, ülkede salgından en çok etkilenen bölge olan Sao Paulo Valisi Joao Doria oldu.

Sao Paulo Valisi Joao Doria, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koronavirüs salgınıyla mücadelesine tepki göstererek, "psikopat bir lider" olarak nitelendirdi.

CNN’e konuşan Doria, “Milyonlarca insanın hazırlıksız ve psikopat bir lidere sahip olduğu için yüksek bir bedel ödediği o trajik anlardan birindeyiz," dedi.

Doria, Bolsonaro'nun "pozisyonun kendisine verdiği sorumlulukla hareket etmesi" durumunda Brezilya'da koronavirüsten ölümlerin çoğunun önlenebileceğini söyledi.

Bolsonaro'nun "inanılmaz hatalar yaptığını, en büyüğünün ise vatandaşlarını korumaya çalışan valilerle siyasi bir anlaşmazlık yaşanması olduğunu" da sözlerine ekledi.

HASTANELERİN KAPASİTESİ ZORLANIYOR

Son günlerde Brezilya’da mutasyon virüsün hızla yayılması nedeniyle kapasiteleri zorlanan hastaneler, oksijen tedarikinde sıkıntı yaşandığını açıklanmıştı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1383 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 295 bin 425’e, 49 bin 293 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 47 bin 526’ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 311 bin 101 vaka ve 67 bin 602 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

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