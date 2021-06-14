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Son dakika: Bugün korona vaka sayısı kaç? 14 Haziran korona tablosu 2021 açıklandı

14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı. En güncel koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

Son dakika: Bugün korona vaka sayısı kaç? 14 Haziran korona tablosu 2021 açıklandı

Koronavirüs vaka sayısı 5 bin bandına düştü. Türkiye'de aşılama hızı arttı. Vatandaşlar koronavirüs salgını mücadelesinde son durumu merak ediyor. Sağlık Bakanlığı her gün korona vaka sayısını ve aşı olanlarını bilgisini paylaşıyor. 14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.İşte son dakika koronavirüs haberleri...

14 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU


TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.31 itibarıyla 33 milyon 781 bin 128'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 13 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 79 bin 812, ikinci doz aşı 13 milyon 701 bin 316 oldu.

Toplam doz miktarı, 33 milyon 781 bin 128 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda paylaşılan verilere göre son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşların bugünden itibaren randevu alabileceğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, randevulara tam katılım beklediklerini belirtti.

İstanbul başta olmak üzere yurdun tüm kesimlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan haftanın son günü sakin geçti.

Osmaniye'de kumar oynayan ve tedbirleri ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira ceza kesildi.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 335 milyon 903 bin dozu aştı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 176 milyon 590 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 816 bine, iyileşenlerin sayısı 160 milyon 607 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 316 bini, Hindistan'da 29 milyon 505 bini, Brezilya'da 17 milyon 376 bini ve Fransa'da 5 milyon 737 bini geçti.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte görülen 80 bin 834 vaka ile son 10 haftanın en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu söyledi.

G7 ülkeleri, yeni tip koronavirüs salgınının sonlandırılması amacıyla ihtiyacı olan ülkelere gelecek yıl içinde 1 milyar doz aşı hibe edecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kovid-19'a karşı başlatılan aşılama kampanyasında araba hediye edileceği bildirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Sao Paulo eyaletinde düzenlenen motosiklet konvoyunda maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Kupa Amerika (Copa America) futbol turnuvasının açılış maçında Brezilya ile karşılaşacak Venezuela'da futbolcu ve teknik ekip içindeki 12 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Portekiz Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Manchester Cityli Joao Cancelo, Kovid-19'a yakalanması nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) görev alamayacak.

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, kullanıma uygun olmadığı tespit edilen 2 milyon doz Johnson & Johson Kovid-19 aşısının dağıtımının durdurulduğu bildirildi.

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