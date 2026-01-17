Habertürk
        Son dakika: Bungalovun havuzunda hareketsiz halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

        Bungalovun havuzunda hareketsiz halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir bungalovun havuzunda hareketsiz halde bulunan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 13:10 Güncelleme: 17.01.2026 - 13:10
        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir bungalovun havuzunda hareketsiz halde bulunan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

        ARKADAŞININ SESLENMESİNE CEVAP VERMEDİ

        İddiaya göre, Serdivan Göl Park'ta bulunan bungalovda kalan A.D.B. ile Ecem Nazlı Ünlütürk birlikte havuza girdi. Bir süre sonra havuzdan çıkan A.D.B., yaklaşık 10 dakika geçmesine rağmen arkadaşının seslenmesine cevap vermemesi üzerine havuza baktı.

        HAVUZDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        Ünlütürk'ü havuzda hareketsiz halde gören A.D.B., durumu fark ederek Ünlütürk'ü havuzdan çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde Ünlütürk'ün vücudunda darp ya da yara izine rastlanmazken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

        #sakarya
        #Son dakika haberler
