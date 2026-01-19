Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi Cengizhan Caddesi üzerinde seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 4 çocuk, çevrede paniğe neden oldu.

İHA'nın haberine göre olay; Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, elleriyle otobüse tutunup ayaklarını yere sürterek adeta dans eder gibi yolculuk yaptı.

GÖRENLER HAYRETLE İZLEDİ

Görenlerin hayretle izlediği olayda, çocukların hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attığı belirtildi.

MUHTEMEL KAZAYA DAVET

O anlar çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekerken, muhtemel bir kazaya davetiye çıkaran tehlikeli yolculuk kısa süre sonra sona erdi.

ÇOCUKLARI UYARMALARI KONUSUNDA ÇAĞRIDA BULUNULDU

Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin önlem almasını isterken, ailelere de çocuklarını bu tür tehlikeli davranışlara karşı uyarmaları çağrısında bulundu.