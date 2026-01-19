Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bursa'da belediye otobüsünde çocukların tehlikeli yolculuğu | Son dakika haberleri

        Bursa'da belediye otobüsünde çocukların tehlikeli yolculuğu

        Bursa'da bir belediye otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 4 çocuk, tehlikeli anlara neden oldu. Trafikte hem kendi canlarını hem de sürücüleri riske atan çocuklar paniğe yol açtı. Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:09 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye otobüsünde tehlikeli yolculuk
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi Cengizhan Caddesi üzerinde seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 4 çocuk, çevrede paniğe neden oldu.

        İHA'nın haberine göre olay; Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, elleriyle otobüse tutunup ayaklarını yere sürterek adeta dans eder gibi yolculuk yaptı.

        GÖRENLER HAYRETLE İZLEDİ

        Görenlerin hayretle izlediği olayda, çocukların hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attığı belirtildi.

        MUHTEMEL KAZAYA DAVET

        O anlar çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekerken, muhtemel bir kazaya davetiye çıkaran tehlikeli yolculuk kısa süre sonra sona erdi.

        ÇOCUKLARI UYARMALARI KONUSUNDA ÇAĞRIDA BULUNULDU

        Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin önlem almasını isterken, ailelere de çocuklarını bu tür tehlikeli davranışlara karşı uyarmaları çağrısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 16 Ocak (Tahran-Washington Hattında Neler Oluyor?)

        NATO'nun Türk F-16'ları göreve çağrısı. Tahran-Washington hattında neler oluyor? En düşük emekli aylığı 20 bin TL: Artış için takvim nasıl olacak?Güzelhisar fayı uyanıyor mu? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"