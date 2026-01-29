Habertürk
        Son dakika: Bursa'da çevre felaketi...Binlerce ton kimyasal doğaya karıştı | Son dakika haberleri

        Bursa'da çevre felaketi...Binlerce ton kimyasal doğaya karıştı

        Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Kirazlıyayla'da maden atık barajının çökmesi üzerine bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Özel, yaşanan çevre felaketiyle ilgili "Gereği fazlasıyla yapılacak" mesajı verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 10:35 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:35
        Bursa'da binlerce ton kimyasal doğaya karıştı
        Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Kirazlıyayla'da maden atık barajının çökmesi üzerine bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Özel, yaşanan çevre felaketiyle ilgili "Gereği fazlasıyla yapılacak" mesajı verdi.

        ATIK BARAJI ÇÖKTÜ

        Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde, uzun süredir tartışmalara konu olan Meyra Madencilik'e ait atık barajı çöktü. Çökmeyle birlikte barajda biriken binlerce ton kimyasal ve ağır metal içerikli atığın, dere ve toprağa karıştığı belirtildi. Çöken barajda depolanan atıkların; kurşun, çinko, bakır ve çeşitli kimyasal bileşenler içeren tehlikeli maddeler olduğu iddia ediliyor. Bu tür ağır metallerin toprağa ve suya karışmasının, uzun vadede ekolojik dengeyi bozabileceği ve insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabileceği vurgulandı.

        ''CİDDİ ÇEVRESEL RİSKLER BARINDIRIYOR''

        Olayın ardından Kirazlıyayla'ya giderek mahalle muhtarı Hasan Açar'la birlikte incelemelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaşanan durumun bir çevre felaketi boyutunda olduğunu söyledi. Çökmenin ilerleyebileceğine dikkat çeken Başkan Özel, "Bu felaket yalnızca bugünü değil, önümüzdeki ayları da ilgilendiriyor. Binlerce ton kimyasal ve ağır metal içerikli atığın toprağa ve suya karışması kabul edilemez. Bu durum ciddi çevresel riskler barındırıyor" dedi.

        İNSAN SAĞLIĞI VE TARIM TEHDİT ALTINDA

        Ağır metal içerikli atıkların doğaya yayılmasının telafisi güç zararlar doğuracağını belirten Başkan Ercan Özel, bölge halkının endişelerinde haklı olduğunu vurguladı. Başkan Ercan Özel, "Kurşun, çinko ve bakır gibi ağır metaller yalnızca toprağı değil, insan sağlığını da doğrudan tehdit ediyor. Tarım alanlarımız, suyumuz ve geleceğimiz risk altındadır" ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN ÖZEL KÖYLÜLERLE OMUZ OMUZA

        Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Meyra Madencilik'e karşı hukuk mücadelesinde Kirazlıyayla halkının yanında yer aldığını hatırlatarak, "Burada atık barajı yapılmasına Kirazlıyayla Mahalle sakinlerimizle birlikte karşı durduk. Yıllar önce buranın çökebileceğine, çevreye ve halk sağlığına karşı riskler oluşturduğunu özellikle belirttik. Tarih ne yazık ki bizi haklı çıkardı. Bugün gelinen noktada, kimyasal ve ağır metal içerikli atık toprağa ve suya karıştı. Yenişehir Belediyesi olarak hukuki ve idari tüm süreçleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çevre kirliliğine neden olan ihmaller zincirinin üzeri örtülemez, hemşehrilerimizin sağlığı ve doğamız için tüm ilgili kurumlarımızca gereği neyse fazlasıyla yapılıyor" diyerek maden faaliyetlerine karşı bölge halkıyla omuz omuza durarak kararlı duruşunu sürdürdü.

        #Bursa
