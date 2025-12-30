Habertürk
        Son dakika: Bursa'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı | Son dakika haberleri

        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı!

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aşırı hızlı seyreden otomobil park halindeki, araçlara çarptı. O anlar kameraya yansırken, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:31 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:31
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aşırı hızlı seyreden otomobil park halindeki, araçlara çarptı. O anlar kameraya yansırken, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre, kaza, saat 01.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi Ankarayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. O.S. (25) idaresindeki otomobil, Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında duraklama halinde bulunan M.A. yönetimindeki araca çarptı.

        SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü O.S. ile yolcu konumundaki U.Ö., E.Ç. ve A.M. yaralandı. Yaralılardan A.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptığı anlar net şekilde yer aldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

