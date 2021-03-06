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Son dakika! Bursa'da korkunç kaza: Sürücü ve kız arkadaşı 10 metreden inşaat alanına uçtu

Bursa'daki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Ercan Aslan hakimiyetindeki araç, yaklaşık 10 metreden taklalar atarak fabrika inşaat alanına düştü. Araçta bulunan 19 yaşındaki Halime Toksun ve Ercan Arslan hayatlarını kaybetti

SON DAKİKA! Bursa'da korkunç kaza: Sevgililerin aracı 10 metreden inşaat alanına uçtu! - HABERLER
Sürücü ve kız arkadaşı 10 metreden inşaat alanına uçtu
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DHA

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 10 metreden taklalar atarak fabrika inşaat alanına düştü. Kazada sürücü Ercan Aslan (24) ile yanındaki kız arkadaşı Halime Toksun (19),hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi´nde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de meydana geldi. Ercan Aslan (24) yönetimindeki 16 AFM 146 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp fabrika inşaat alanına girdi. Otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten taklalar atarak yuvarlandı.


Durumu fark eden inşaatın bekçisinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Ercan Aslan´ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Halime Toksun ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halime Toksun da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Sürücü Ercan Aslan´ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarılarak morga gönderildi. Hurdaya dönen otomobil de vinçle bölgeden kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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