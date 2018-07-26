Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Portekiz ekiplerinden Estoril'de forma giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Allano Lima'yı transfer etmek üzere... beIN SPORTS'un haberine göre sağ kanat, forvet arkası ve sol kanatta forma giyebilen Brezilyalı oyuncunun 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşma sağlandı.

Botafogo altyapısından yetiştikten sonra Cruzeiro'da profesyonel olan Allano Lima, Avrupa'ya Estoril formasıyla adım attı. Temmuz 2017'de 265 bin Euro'ya transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligde 29 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

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