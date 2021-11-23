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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Büyük acı! 18 yaşındaydı! Alkollü sürücü çarpıp kaçtı! Yaşamını yitirdi! - Haberler
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18 yaşındaydı! Büyük acı!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Hatice Bilaloğlu, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Büyük acı! 18 yaşındaydı! Alkollü sürücü çarpıp kaçtı! Yaşamını yitirdi! - Haberler
18 yaşındaydı! Büyük acı!
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İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde, edinilen bilgilere göre; İ.Ş. idaresindeki 20 ACF 211 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hatice Bilaloğlu’na (18) ve ardından kaldırımda bekleyen 3 kişiye çarptı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERDE KALDI

İHA'da yer alan habere göre çarpmanın şiddetiyle Bilaloğlu kanlar içinde yerde kalırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan sürücünün kimliğini tespit ederek yakaladı. Yakalanan sürücünün yapılan testinde 0.19 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hatice Bilaloğlu’ndan acı haber geldi. Doktorların bütün müdahalesine rağmen genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Genç kızın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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