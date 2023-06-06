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Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükşen çifti cinayetinde son dakika gelişmesi: "Ben onları öldürttüm..." - Haberler
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Büyükşen çifti cinayetinde gerekçeli karar çıktı: Tape görüşmeleri hayatın olağan akışına uygun değil

Konya’da 4.5 yıl önce cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesi olayı ile ilgili mahkeme tarafından verilen cezaların gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, mağdur Fatma Büşra Büyükşen’in tetikçi olduğu iddia edilen Ertuğrul Çelik’i kesin ve net şekilde teşhis ettiği belirtildi. Şüpheli Abdullah Başdemir'in sevgilisi Esra Taş'a ‘için rahat olsun ben onları öldürttüm’ dediğine dair tanık ifadelere de yer verilen kararda şüphelilerin bazı tape görüşmelerindeki konuşmalarının olağan hayatın akışına uygun olmadığı belirtildi

Büyükşen çifti cinayetinde son dakika gelişmesi:

Konya'da merkez Karatay ilçesinde 3 Eylül 2018’de evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre dava geçtiğimiz Cuma günü Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık cinayet zanlısı Ertuğrul Çelik'e, Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis cezası, konut dokunulmazlığını ihlalden 4 yıl, Büşra Büyükşen'i yaralama suçundan ise 9 ay, sanık Abdullah Başdemir'e azmettirme suçundan 1 kez müebbet hapis cezası, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl hapis cezası, tutuklu sanık Esra Taş ise azmettirme suçundan müebbet cezası ile konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hazırlanan 305 sayfalık gerekçeli kararda, sanıkların, mağdurun ve tanıkların ifadelerine değinildi. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile olayın tetikçisi olduğu iddia edilen Ertuğrul Çelik suçlamaları kabul etmedi.

BÜŞRA KESİN VE NET TEŞHİS ETTİ

Açıklanan kararda, olayın mağduru Fatma Büşra Büyükşen’in, soruşturma döneminde yaptığı teşhis detaylarına değinildi. İlk iki farklı teşhis olayında kimseyi teşhis etmeyen Büşra Büyükşen'in, 19 Nisan 2022 günü aralarında Ertuğrul Çelik’in bulunduğu fotoğraflar arasında 7 kişi arasında Çelik’i “Göz yapısı, göz rengi, göz kapakları ve göz altı torbalarındaki benzerlik” nedeniyle babasını öldüren kişi olarak teşhis ettiği ve canlı teşhis işleminde de yine Ertuğrul Çelik’i kesin ve net teşhis ettiği belirtildi.

“İÇİN RAHAT OLSUN BEN ONLARI ÖLDÜRTTÜM”

Kararda, Abdullah Başdemir'in Esra Taş'a yönelik, 'Artık seni tehdit edemezler, adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm' şeklindeki tanık ifadelere yer verilirken, "Ertuğrul'un bu olayı Esra ve Abdullah'ın azmettirmesi sonucu gerçekleştirdiği, dosya içeriğinde yer alan iletişimin tespiti kayıtlarından anlaşılacağı üzere sanıklar Esra ve Abdullah'ın hayatın olağan akışına uymayacak şekilde tedirgin hareketler ve konuşmalar yaptıkları, bizzat olayı gerçekleştirdiklerine dair konuşmalar olmasa da araştırılmalarını bu öldürme olayı ile ilişkilendirmeleri, bu minvalde araştırma ve konuşma yapmalarının da hayatın olağan akışına uymadığı, tanık Hatice'nin aşamalarda değişmeyecek şekilde olay günü akşamı, sanıklar Abdullah ve Esra arasında Abdullah'ın Esra'ya hitaben Hüseyin'in ailesini kastederek 'Artık seni tehdit edemezler, adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm' şeklinde sözler söylediği, Esra'nın da buna karşılık olarak sanık Abdullah'a şaka yollu 'sen aslansın yaparsın' dediği" ifadelerine yer verildi.

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Ertuğrul Çelik

OLAY YERİNE KAÇ DAKİKADA GİDİP DÖNEBİLECEĞİ HESAPLANDI

Verilen kararın gerekçesinin devamında ise, "Ertuğrul'un telefon baz bilgilerinin olay yerinde çıkmamasının sanığın o saatte olay yerinde olmayacağını göstermeyeceği, sanığın olası baz bilgilerini kendi lehine çevirmek ve olayda yakalanmamak amacıyla telefonunu yanına almadığı, öldürme eyleminin gerçekleştiği saat, olay yeri ile sosyal tesis arasındaki mesafe, Google haritalar üzerinden yapılan sorgulamaya göre İsmil ile Apa arasındaki mesafenin 68 km olması ve bu mesafenin 90 km hızla giden bir araçla 45 dakikada 120 km hızla giden bir araçla 34 dakika sürede alınabilmesi, eylem saatinin trafiğin sakin olduğu vakte denk gelmesi ve sanık Ertuğrul'un olay günü saat 23.00 sıralarında sosyal tesise gelmesi de dikkate alındığında sanığın eylemden sonra tesise gidebilmesi için yeterli zamanının olduğunun anlaşıldığı" belirtildi.

BAŞDEMİR’İN JANDARMA’YA GİTMESİ DİKKAT ÇEKİLDİ

Katil zanlısı Ertuğrul Çelik'in sokak ve evlerin benzer olması nedeniyle Muradiye-Mustafa Kalınkayış çifti sanarak maktuller Metin ve Necla Büyükşen’i öldürdüğüne yer verildi. Kararda Abdullah Başdemir’in İsmil’deki olayla ilgili bilgi almak için jandarma karakoluna gitmesine de yer verildi. Kararda yer verilen detaylarda “06/04/2021 günü Konya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince tutulan tutanaktan sanık Abdullah Başdemir'in karakola giderek İsmil mahallesinde gerçekleşen maktullerin öldürülme olayından bahsettiği, sanık Esra'nın bu olaya karışıp karışmadığı yönünde sorular sorduğu, sanık Abdullah'ın kendileri hakkında kasten öldürme olayı ile ilgili herhangi bir ithamdan haberlerinin olmadığı bir dönemde karakola gidip bilgi almaya çalışmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı” belirtildi.

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