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Batman'da cami inşaatındaki iskelenin çökmesiyle 14 işçi yaralandı

Batman'da bir cami inşaatında iskele çöktü. Can pazarının yaşandığı olayda 14 işçinin yaralandığı öğrenildi

Son dakika: Cami inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var - Haberler
Cami inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var
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AA

Batman'da bir caminin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 2'si ağır 14 işçi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, yapımı süren Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin içinde yer alan cami inşaatının iskelesi çöktü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi sevk edildi.

İskelenin çökmesiyle 2'si ağır 14 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Batman Belediyesi itfaiye ekiplerince iskelede mahsur kalan 2 işçi de kurtarıldı.

Ekiplerin, çöken iskeledeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür de olay yerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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